Саміт «Кримська платформа». Росія спробувала влаштувати провокацію

Окупаційна влада запропонувала свого «делегата» на міжнародну конференцію, яка пройде у Києві

Україна відмовила представнику окупаційної влади Криму Молохову в участі у «Кримській платформі». Про це повідомив так званий керівник робочої групи з міжнародно-правових питань при «постійному представництві Криму при президентові Росії» Олександр Молохов. За його словами, він подав заявку на участь, однак Україна проігнорувала її.

Представник окупантів скаржиться, що начебто Україні не потрібна «правда про Крим», Молохов називає міжнародну конференцію за участю 44 держав світу «пропагандистським шабашем русофобських відьмаків на березі Дніпра».

Цікавий факт: провокація за участю Молохова відбувається на тлі того, що раніше російські пропагандисти, політологи і парламентарі закликали зарубіжних колег не брати участь в саміті проєкту «Кримська платформа», який відбудеться у Києві, і ігнорувати його.

Тепер же Молохов заявляє, що дуже прагнув розповісти на саміті про «диверсії, які влаштовуються київською владою стосовно Криму, блокадах, в тому числі водної та енергетичної, санкцій у політиці, а також показати перетворення півострова за останні сім років на рай».

Саміт «Кримська платформа» відбудеться в Україні 23 серпня. Ідею заходу висунув український президент Володимир Зеленський з метою роз’яснити українцям, кримчанам і світовій спільноті, що і чому сталося на кримському півострові у 2014 році.

Нагадаємо, віцепрем'єр російського окупаційного уряду, постійний представник Криму при президенті Росії Георгій Мурадов пригрозив учасникам Кримської платформи накладенням арешту на активи та забороною в’їзду на територію РФ.

До слова, заява віцепрем’єра Резнікова про виселення росіян з Криму довела Москву до істерики.

Як повідомлялося, США замінить свого представника на саміті Кримської платформи.