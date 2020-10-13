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    Прем'єр Польщі пішов на самоізоляцію

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    З початку пандемії у Польщі підтвердили 135 тисяч випадків коронавірусу - Прем'єр Польщі пішов на самоізоляцію
    З початку пандемії у Польщі підтвердили 135 тисяч випадків коронавірусу

    Моравецький пішов на самоізоляцію після контакту з зараженим коронавірусом

    Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький переходить на віддалений режим роботи. Про це написав на своїй сторінці в Facebook.

    Прем'єр повідомив, що уряд працює нормально.

    «У зв'язку з контактом з людиною, яка заразилась Covid-19, згідно з усіма процедурами я відправляюсь в карантин», – написав він.

    З початку пандемії у Польщі підтвердили 135 тисяч випадків коронавірусу, 3,1 тисячі хворих померли, понад 82 тисяч одужали.

    Нагадаємо, що гендиректор «Укрпошти» захворів коронавірусом.

    Facebook карантин уряд
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