Прем'єр Польщі пішов на самоізоляцію



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З початку пандемії у Польщі підтвердили 135 тисяч випадків коронавірусу

Моравецький пішов на самоізоляцію після контакту з зараженим коронавірусом

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький переходить на віддалений режим роботи. Про це написав на своїй сторінці в Facebook.

Прем'єр повідомив, що уряд працює нормально.

«У зв'язку з контактом з людиною, яка заразилась Covid-19, згідно з усіма процедурами я відправляюсь в карантин», – написав він.

З початку пандемії у Польщі підтвердили 135 тисяч випадків коронавірусу, 3,1 тисячі хворих померли, понад 82 тисяч одужали.

Нагадаємо, що гендиректор «Укрпошти» захворів коронавірусом.