В Україні з початку начального року вже 130 вчителів пішли на самоізоляцію
Також коронавірус виявили у 168 школярів, а ще понад 5 тисяч дітей пішли на самоізоляцію
В Україні з початку навчального року на коронавірус захворіли 130 вчителів і 168 учнів, ще понад 5 тисяч школярів пішли на самоізоляцію. Про це заявив глава МОЗ Максим Степанов в ефірі «Сніданок з 1+1» у четвер, 10 вересня.
У той же час, батькам, яких у школах змушують підписувати документ, що звільняє заклад від відповідальності, якщо дитина заразиться на Covid-19, Степанов радить скаржитися до місцевих органів влади.
Степанов також підкреслив, що не існує ніяких заборон щодо роботи шкільних їдалень.
Нагадаємо, що на самоізоляцію пішли майже 150 класів. З 1 вересня школи не відкрились у регіонах «червоної» зони, в інших областях – працюють, але деякі йдуть на карантин.