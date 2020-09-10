В Україні з початку начального року вже 130 вчителів пішли на самоізоляцію

За перший тиждень навчання коронавірус виявили у 130 вчителів

Також коронавірус виявили у 168 школярів, а ще понад 5 тисяч дітей пішли на самоізоляцію

В Україні з початку навчального року на коронавірус захворіли 130 вчителів і 168 учнів, ще понад 5 тисяч школярів пішли на самоізоляцію. Про це заявив глава МОЗ Максим Степанов в ефірі «Сніданок з 1+1» у четвер, 10 вересня.

У той же час, батькам, яких у школах змушують підписувати документ, що звільняє заклад від відповідальності, якщо дитина заразиться на Covid-19, Степанов радить скаржитися до місцевих органів влади.

Степанов також підкреслив, що не існує ніяких заборон щодо роботи шкільних їдалень.