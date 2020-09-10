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    В Україні з початку начального року вже 130 вчителів пішли на самоізоляцію

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    <div class="post-item__photo clearfix"> <div class="post-item__photo-about"> <div class="post-item__photo-caption">За перший тиждень навчання коронавірус виявили у 130 вчителів</div> </div> </div> - В Україні з початку начального року вже 130 вчителів пішли на самоізоляцію
    За перший тиждень навчання коронавірус виявили у 130 вчителів

    Також коронавірус виявили у 168 школярів, а ще понад 5 тисяч дітей пішли на самоізоляцію

    В Україні з початку навчального року на коронавірус захворіли 130 вчителів і 168 учнів, ще понад 5 тисяч школярів пішли на самоізоляцію. Про це заявив глава МОЗ Максим Степанов в ефірі «Сніданок з 1+1» у четвер, 10 вересня.
     
    У той же час, батькам, яких у школах змушують підписувати документ, що звільняє заклад від відповідальності, якщо дитина заразиться на Covid-19, Степанов радить скаржитися до місцевих органів влади.
     
    Степанов також підкреслив, що не існує ніяких заборон щодо роботи шкільних їдалень.
     
    Нагадаємо, що на самоізоляцію пішли майже 150 класів. З 1 вересня школи не відкрились у регіонах «червоної» зони, в інших областях – працюють, але деякі йдуть на карантин.
    Максим Степанов карантин коронавірус
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