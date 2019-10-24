Прем’єр поставив ультиматум керівництву ДФС Буковини
Гончарук дав начальнику ГУ ДФС області Віталію Шпаку тиждень на вирішення проблемПрем’єр-міністр Олексій Гончарук побував на кордоні з Румунією в Порубному Чернівецької області, пообурювався корупцією та контрабандою і дав начальнику ГУ ДФС області Віталію Шпаку тиждень на вирішення проблем.
Про це прем’єр Олексій Гончарук написав у Facebook.
Раніше повідомлялося, що Гончарук навідався на Буковину і розкритикував роботу митників.
Він дорікнув митникам щодо реконструкції під’їзних шляхів, на яку виділили гроші рік тому, а «грошей і доріг нема», і попросив генпрокурора Руслана Рябошапку покарати винних.
Поскаржився на «шалену» боротьбу з контрабандою. Мовляв, звіти з конфіскованими тапками і шампанським є, а «справжня контрабанда в звіти не потрапляє».
«Даю тиждень начальнику Головного управління ДФС у Чернівецькій області Віталію Шпаку... Звертаюсь до представників всіх правоохоронних органів – або ви припиняєте кришувати контрабанду, або вам нема чого робити на ваших посадах», – написав Гончарук.
Нагадаємо, раніше голова Державної митної служби України Максим Нефьодов повідомив, що у межах реформування митної сфери в Україні кількість митниць скоротять до 16.