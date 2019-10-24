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    Прем’єр поставив ультиматум керівництву ДФС Буковини

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    Прем&rsquo;єр-міністр Олексій Гончарук відвідав пункт пропуску &laquo;Порубне&raquo; на кордоні з Румунією - Прем’єр поставив ультиматум керівництву ДФС Буковини
    Прем’єр-міністр Олексій Гончарук відвідав пункт пропуску «Порубне» на кордоні з Румунією

    Гончарук дав начальнику ГУ ДФС області Віталію Шпаку тиждень на вирішення проблем

    Прем’єр-міністр Олексій Гончарук побував на кордоні з Румунією в Порубному Чернівецької області, пообурювався корупцією та контрабандою і дав начальнику ГУ ДФС області Віталію Шпаку тиждень на вирішення проблем.

    Про це прем’єр Олексій Гончарук написав у Facebook.

    Раніше повідомлялося, що Гончарук навідався на Буковину і розкритикував роботу митників.

    Він дорікнув митникам щодо реконструкції під’їзних шляхів, на яку виділили гроші рік тому, а «грошей і доріг нема», і попросив генпрокурора Руслана Рябошапку покарати винних.

    Поскаржився на «шалену» боротьбу з контрабандою. Мовляв, звіти з конфіскованими тапками і шампанським є, а «справжня контрабанда в звіти не потрапляє».

    «Даю тиждень начальнику Головного управління ДФС у Чернівецькій області Віталію Шпаку... Звертаюсь до представників всіх правоохоронних органів – або ви припиняєте кришувати контрабанду, або вам нема чого робити на ваших посадах», – написав Гончарук. 

    Нагадаємо, раніше голова Державної митної служби України Максим Нефьодов повідомив, що у межах реформування митної сфери в Україні кількість митниць скоротять до 16

    ДФС Facebook Олексій Гончарук
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