Прем’єр поставив ультиматум керівництву ДФС Буковини



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Прем’єр-міністр Олексій Гончарук відвідав пункт пропуску «Порубне» на кордоні з Румунією

Гончарук дав начальнику ГУ ДФС області Віталію Шпаку тиждень на вирішення проблем

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук побував на кордоні з Румунією в Порубному Чернівецької області, пообурювався корупцією та контрабандою і дав начальнику ГУ ДФС області Віталію Шпаку тиждень на вирішення проблем.

Про це прем’єр Олексій Гончарук написав у Facebook.

Раніше повідомлялося, що Гончарук навідався на Буковину і розкритикував роботу митників.

Він дорікнув митникам щодо реконструкції під’їзних шляхів, на яку виділили гроші рік тому, а «грошей і доріг нема», і попросив генпрокурора Руслана Рябошапку покарати винних.

Поскаржився на «шалену» боротьбу з контрабандою. Мовляв, звіти з конфіскованими тапками і шампанським є, а «справжня контрабанда в звіти не потрапляє».

«Даю тиждень начальнику Головного управління ДФС у Чернівецькій області Віталію Шпаку... Звертаюсь до представників всіх правоохоронних органів – або ви припиняєте кришувати контрабанду, або вам нема чого робити на ваших посадах», – написав Гончарук.

Нагадаємо, раніше голова Державної митної служби України Максим Нефьодов повідомив, що у межах реформування митної сфери в Україні кількість митниць скоротять до 16.