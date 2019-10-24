Гончарук навідався на Буковину і розкритикував роботу митників



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«І це не тільки в Порубному так. З семи сканерів, які закупила ДФС - жоден не працює», - заявив Гончарук Фото: Facebook Олексія Гончарука

«До нашого візиту на Порубному, вочевидь, добряче підготувались», - зауважив прем’єр

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук 24 жовтня разом з новим керівником Митної служби Максимом Нефьодовим побували в Чернівецькій області та відвідали пункт пропуску «Порубне» на кордоні з Румунією.

Про візит повідомляється у Facebook Гончарука.

«До нашого візиту на Порубному, вочевидь, добряче підготувались - ні людей, ні машин на самому пункті не було. Зате черги на під‘їзді бувають кілометрові. Водії кажуть, що іноді стоять на кордоні по декілька діб! І так на всіх пунктах, не тільки на цьому. Одна з проблем - на митних пунктах досі не запущений стаціонарний сканер, який би дав абсолютно нові можливості по боротьбі з контрабандою», - розповів Гончарук.

«І це не тільки в Порубному так. З семи сканерів, які закупила ДФС - жоден не працює. Вони вже півроку чекають введення в експлуатацію. Так не має бути. Дав доручення Максиму Нефьодову вирішити цю проблему. Має представити за два тижні стратегію розвитку всієї митної інфраструктури і запуску закупленого обладнання», - підкреслив прем’єр.

Гончарук додав, що проблем на митниці «дісталось у спадок повно» та перелічив їх:

Гроші на реконструкцію під’їзних шляхів до пунктів виділені рік тому - невідомо де. Грошей нема, доріг - нема!

Прошу генпрокурора взяти під свій контроль цю ситуацію, щоб винні були покарані.

Вже наступного місяця хочемо запустити Буковинську митницю. І тут проблема - приміщення, де вона має розташовуватись і де зараз розташована митниця - не належать державі. Вони у приватній власності!

Даю тиждень начальнику Головного управління ДФС у Чернівецькій області Віталію Шпаку, меру Олексію Каструку та в.о губернатора Михайлу Павлюку знайти приміщення, де можна буде розмістити митницю і інфраструктуру для митного оформлення. За 7 днів - чекаю на звіт з адресою приміщення, де буде розташована нова митниця в області.

На паперах кожен тиждень отримуємо звіти з імітацією шаленої боротьби з контрабандою - то 214 тапок конфіскували, то 88 пляшок шампанського. А справжня контрабанда в ці звіти не потрапляє, звичайно!

Звертаюсь до представників всіх правоохоронних органів - або ви припиняєте кришувати контрабанду, або вам нема чого робити на ваших посадах. При запуску нової митниці будуть прийняті конкретні рішення.

«Час схем в минулому. Ми на це дуже жорстко будемо реагувати!» - заявив Гончарук.

Нагадаємо, раніше голова Державної митної служби України Максим Нефьодов повідомив, що у межах реформування митної сфери в Україні кількість митниць скоротять до 16.