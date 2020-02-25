Прем'єрміністр Румунії склав повноваження



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Прем'єрміністр Румунії Людовик Орбан

За словами президента Румунії, Орбан подав у відставку через байкот на засіданні парламенту з боку Соціал-демократичної партії

Прем'єрміністр Румунії Людовик Орбан склав свої повноваження.

Про це повідомляє видання G4media.

За словами президента Клауса Йоханніса, дана ситуація була викликана бойкотом, який відбувся в понеділок на засіданні парламенту з боку Соціал-демократичної партії.

Президент Румунії додав, що прийняв відставку глави кабінету і скликав на середу, 26 лютого, консультації з парламентськими політичними партіями з метою висунення нової кандидатури на посаду прем'єр-міністра.

Відзначимо, що вотум недовіри уряду ініціювала опозиційна Соціал-демократична партія після того, як уряд взяв на себе відповідальність за реформу виборчого законодавства.

Відповідно до них, мерів міст повинні вибирати не в один тур виборів, а в два.

За словами представників Ліберал-демократичної партії, дострокові парламентські вибори можуть провести разом з місцевими - тобто влітку цього року.