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    Прем'єрміністр Румунії склав повноваження

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    Прем'єрміністр Румунії Людовик Орбан - Прем'єрміністр Румунії склав повноваження
    Прем'єрміністр Румунії Людовик Орбан

    За словами президента Румунії, Орбан подав у відставку через байкот на засіданні парламенту з боку Соціал-демократичної партії

    Прем'єрміністр Румунії Людовик Орбан склав свої повноваження.

    Про це повідомляє видання G4media.

    За словами президента Клауса Йоханніса, дана ситуація була викликана бойкотом, який відбувся в понеділок на засіданні парламенту з боку Соціал-демократичної партії.

    Президент Румунії додав, що прийняв відставку глави кабінету і скликав на середу, 26 лютого, консультації з парламентськими політичними партіями з метою висунення нової кандидатури на посаду прем'єр-міністра.

    Відзначимо, що вотум недовіри уряду ініціювала опозиційна Соціал-демократична партія після того, як уряд взяв на себе відповідальність за реформу виборчого законодавства.

    Відповідно до них, мерів міст повинні вибирати не в один тур виборів, а в два.

    За словами представників Ліберал-демократичної партії, дострокові парламентські вибори можуть провести разом з місцевими - тобто влітку цього року.

    вибори Румунія партії президент
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