Перший випадок коронавірусу зафіксовано у Румунії



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Інфікований повернувся з Італії до Румунії три тижні тому

Перший випадок зараження коронавірусом нового типу зафіксовано у вівторок в Румунії. Про це з посиланням на місцеве телебачення повідомило агентство Reuters.

За його даними, інфікований повернувся до Румунії три тижні тому після відвідин Італії.

Перший випадок зараження в Румунії також пов’язаний з людиною, що приїхала з Італії, передає телеканал Realitatea Plus з посиланням на джерела в медичному секторі. Хворий поміщений в карантин в бухарестської інфекційної лікарні.

Сільвія Боляку, директор управління охорони здоров’я міста Сучава, заявила, що якщо результат тестів буде позитивним, пацієнта переведуть до міста Ясси.

Варто також зазначити, що за повідомленням місцевої газети Adevarul — через чутки про наближення епідемії Covid-19 у місцевих магазинах спостерігалися великі черги.

Також Adevarul повідомило, що в Італії виявили коронавірус у чоловіка, який перебував на території румунського міста Крайова з 18 по 22 лютого. Чотири дні чоловік відвідував родичів своєї дружини, громадянки Румунії, провів декілька зустрічей з людьми.

Також названо міста Італії, де запровадили карантин.

Як повідомлялося, на Канарах тисячі людей ізолювали в готелі через коронавірус у туриста.

Сьогодні, 25 лютого, Швейцарія заявила про перший випадок коронавірусу.

Як відомо, великий спалах коронавірусу спостерігається у сусідній зі Швейцарією Італії.

Крім того 25 лютого про перші випадки захворювання повідомили також Австрія і Хорватія.

Міністерство охорони здоров'я України оприлюднило відео- та інформаційні матеріали про алгоритм дій громадян та лікарів у разі захворювання на ГРВІ або підозри на інфікування коронавірусом Covid-19.