Зеленський відправить уряд до шахтарських містечок



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Володимир Зеленський зробив заяву на Всеукраїнській нараді працівників вугільної галузі України

Зеленський пропонує залучити до підготовки поїздок великі енергетичні компанії

Президент Володимир Зеленський запропонував урядові підготувати поїздку всіма шахтарськими містечками України.

Про це Зеленський заявив під час виступу на Всеукраїнській нараді працівників вугільної галузі України у вівторок, повідомляє Офіс президента України.

«Давайте підготуємо поїздку до всіх цих шахтарських містечок. Але з планом, щоб нам людям нормально в очі дивитися», – сказав Зеленський.

Він зазначив, що уряд має приділяти більше уваги проблемам регіонів України, зокрема шахтарським містечкам, адже попередні 20 років влада майже не звертала уваги на шахтарські регіони, і там накопичилося багато проблем, зокрема з невиплатою заробітної плати та відсутністю якісної інфраструктури.

За словами Зеленського, до підготовки цих поїздок можна також залучити представників великих енергетичних компаній, таких як ДТЕК.

«Побачимо, яка кількість людей там живе, яке там повинно бути підприємство. Це може бути і приватне підприємство, тому що там люди з шахтарських містечок, у яких є голова й руки. І з цим планом, що ми можемо там побудувати, приїдемо до цих містечок і побачимо, який там стан шкіл, садочків», – запропонував президент України.