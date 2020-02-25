Данілов про Росію: ми ще побачимо її розвал



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Олексій Данілов заявив, що Росія перебуває в складному становищі

Секретар РНБО зазначив, що в Росії складні релігійні питання, демографічні проблеми, відносини з Китаєм. Тому президент РФ Володимир Путін вибирає зовнішнього ворога для об'єднання росіян

Секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов вважає, що Росія перебуває у складному становищі, і ми ще побачимо її розвал. Про це він заявив в інтерв'ю виданню Liga.net.

Данілов зазначив, що у Росії складні релігійні питання, демографічні проблеми, відносини з Китаєм. Тому президент РФ Володимир Путін вибирає зовнішнього ворога для об'єднання росіян.

«Росія знаходиться в складному становищі. Ми ще побачимо її розвал. Складні релігійні питання, демографічні проблеми, відносини з Китаєм... Путін це розуміє і тому вибирає зовнішнього ворога. Спочатку це були грузини, тепер ми. Без зовнішнього ворога він не може об'єднати те, що вони називають росіянами», - заявив він.

За його словами, все залежатиме від цін на нафту та газ та впливу коронавірусу на Китай.

«Дуже багато питань по газу. Точно буде боротьба за арктичний шельф. І чи зможе Росія витримати цю гонку? Я не впевнений», - додав він.

Як повідомлялось, в Офісі президента Володимира Зеленського заявили, що Путін нібито не здатен посварити Україну з Росією.

Раніше повідомлялося, що президент Росії Путін сподівається домовитися з президентом України про поліпшення відносин двох країн.

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