  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Данілов про Росію: ми ще побачимо її розвал

    • Розсилка
    <span>Олексій Данілов заявив, що Росія перебуває в складному становищі</span> - Данілов про Росію: ми ще побачимо її розвал
    Олексій Данілов заявив, що Росія перебуває в складному становищі

    Секретар РНБО зазначив, що в Росії складні релігійні питання, демографічні проблеми, відносини з Китаєм. Тому президент РФ Володимир Путін вибирає зовнішнього ворога для об'єднання росіян

    Секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов вважає, що Росія перебуває у складному становищі, і ми ще побачимо її розвал. Про це він заявив в інтерв'ю виданню Liga.net.

    Данілов зазначив, що у Росії складні релігійні питання, демографічні проблеми, відносини з Китаєм. Тому президент РФ Володимир Путін вибирає зовнішнього ворога для об'єднання росіян.

    «Росія знаходиться в складному становищі. Ми ще побачимо її розвал. Складні релігійні питання, демографічні проблеми, відносини з Китаєм... Путін це розуміє і тому вибирає зовнішнього ворога. Спочатку це були грузини, тепер ми. Без зовнішнього ворога він не може об'єднати те, що вони називають росіянами», - заявив він.

    За його словами, все залежатиме від цін на нафту та газ та впливу коронавірусу на Китай.

    «Дуже багато питань по газу. Точно буде боротьба за арктичний шельф. І чи зможе Росія витримати цю гонку? Я не впевнений», - додав він.

    Як повідомлялось, в Офісі президента Володимира Зеленського заявили, що Путін нібито не здатен посварити Україну з Росією.

    Раніше повідомлялося, що президент Росії Путін сподівається домовитися з президентом України про поліпшення відносин двох країн. 

    Читайте також:
    Чим довше буде правити Росією Путін – тим важчим і страшнішим буде фінал
    Росія РНБО Путін президент Олексій Данілов
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ