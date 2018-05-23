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    Прес-конференція у «Главкомі»: експерти обговорюють політику Кім Чен Ина

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    Прес-конференція у «Главкомі»: експерти обговорюють політику Кім Чен Ина

    Спеціалісти пояснюють, чому миролюбність до Південної Кореї змінилася «вередливістю»

    23 травня 2018 року, середа, об 11:00 в ІА «Главком» (вул. Шовковична, 8/20) відбувається прес-конференція «Вередливий диктатор».

     Запрошені гості: Анатолій Максимов,експерт-міжнародник, який проаналізує зміну політичного настрою лідера Північної Кореї, чому миролюбність до Південної Кореї змінилася «вередливістю», чи скасує у зв’язку з цим президент США зустріч з Кім Чен Ином у червні і які подальші наслідки, яка роль сестри вередливого диктатора.

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