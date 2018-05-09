Держсекретар США знову їде до КНДР

Помпео здійснить другий за останній місяць візит до Північної Кореї

Глава Білого дому Дональд Трамп у вівторок анонсував уже другий за останній місяць візит державного секретаря США Майка Помпео до Північної Кореї з метою підготовки майбутньої зустрічі американського президента і лідера КНДР. Про це американський лідер заявив під час промови в Білому домі, присвяченій виходу США з Іранської ядерної угоди.



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Помпео здійснить другий за останній місяць візит до Північної Кореї

Глава Білого дому Дональд Трамп у вівторок анонсував уже другий за останній місяць візит державного секретаря США Майка Помпео до Північної Кореї з метою підготовки майбутньої зустрічі американського президента і лідера КНДР.

Про це американський лідер заявив під час промови в Білому домі, присвяченій виходу США з Іранської ядерної угоди.

«Фактично, в цей момент держсекретар Помпео перебуває на шляху до Північної Кореї для підготовки моєї майбутньої зустрічі з Кім Чен Ином», - заявив президент.

Він підкреслив, що на цьому напрямі «створюються плани і будуються відносини».

При цьому Трамп висловив сподівання, що угода (з Північною Кореєю – ред.) буде укладена, і за допомогою Китаю, Південної Кореї та Японії майбутнє великого процвітання та безпеки може бути досягнуто для всіх.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що напередодні зустрічі із північнокорейським очільником Кім Чен Ином Трамп може провести традиційний саміт із очільником Південної Кореї Мун Чже Іном.