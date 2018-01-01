Президент Філіппін хоче надіслати солдатів у Китай для тренувань

Маніла намагається балансувати між Пекіном і Вашингтоном

Очільник Філіппін Родріго Дутерте заявляє про намір відправити солдатів національних збройних сил для тренувань з контртерористичної діяльності до КНР. На його думку, таким чином буде знайдено необхідний баланс, оскільки філіппінські збройні сили завжди тренувалися із американськими бійцями. [READ_MORE] Цю заяву президент Філіппін зробив під



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Маніла намагається балансувати між Пекіном і Вашингтоном

Очільник Філіппін Родріго Дутерте заявляє про намір відправити солдатів національних збройних сил для тренувань з контртерористичної діяльності до КНР. На його думку, таким чином буде знайдено необхідний баланс, оскільки філіппінські збройні сили завжди тренувалися із американськими бійцями.

Цю заяву президент Філіппін зробив під час відзначення 20-ї річниці китайсько-філіппінського бізнес-клубу в Манілі. Про це повідомляє видання The South China Morning Post.

Декларацію було озвучено на фоні нещодавньої заяви посла Філіппін в КНР, за словами якого зростає ризик прорахунку і виникнення військового конфлікту в Південно-Китайському морі на фоні спроб Пекіну кинути виклик Вашингтону.

Окрім того нещодавно регіональні і світові ЗМІ повідомляли про чергові успіхи КНР щодо мілітаризації і освоєння штучних островів в Південно-Китайському морі.

Як повідомлялося, збройні сили Китаю нарощують масштаби тренувань під час свят.