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    Сирійські урядові сили ввійшли в контрольований курдами район Алеппо

    Район із кварталів Аль-Халак, Бані Заїд і Бустан Аль-Баша утримувався курдами протягом декількох останніх років
    Відповідно до заяв свідків на місці і Сирійського центру моніторингу прав людини в Лондоні урядові сирійські сили зайшли район міста Алеппо, який контролюють курдські загони самооборони YPG. Даний район із кварталів Аль-Халак, Бані Заїд і Бустан Аль-Баша утримувався ними протягом декількох останніх років. Самі ж курди вели боротьбу із сирійськими
    • Сьогодні, 13:46
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    Район із кварталів Аль-Халак, Бані Заїд і Бустан Аль-Баша утримувався курдами протягом декількох останніх років

    Відповідно до заяв свідків на місці і Сирійського центру моніторингу прав людини в Лондоні урядові сирійські сили зайшли район міста Алеппо, який контролюють курдські загони самооборони YPG.

    Даний район із кварталів Аль-Халак, Бані Заїд і Бустан Аль-Баша утримувався ними протягом декількох останніх років. Самі ж курди вели боротьбу із сирійськими повстанцями в рамках облоги міста урядовими військами в 2016 році. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

    Протягом громадянської війни в Сирії, яка триває із 2011 року курдські загони самооборони і урядові сирійські сили уникали прямих зіткнень один із одним. Це дозволило їм тримати анклави під власним контролем на територіях, які контролює інша сторона.

    Паралельно із цим у вівторок проурядові сили зайшли на територію району міста Афрін, який контролюють загони YPG, із метою оборони цього міста від наступу турецьких сил.

     

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