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    Президент Мексики заявив, що буде спати в гамаку

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    Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор&nbsp;вступить на посаду 1 грудня - Президент Мексики заявив, що буде спати в гамаку
    Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор вступить на посаду 1 грудня

    Раніше Обрадор заявляв, що не буде користуватися президентською резиденцією

    Обраний президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор, який вступить на посаду 1 грудня, заявив, що після переїзду в президентський палац натягне в ньому гамак. Слова лідера Мексики передає РИА «Новости».

    Раніше Обрадор заявляв, що не буде користуватися президентською резиденцією «Сосни» в дорогому районі Мехіко. Він обіцяв, що замість цього буде постійно жити в Національному палаці на центральній площі Сокало.

    «Я не буду закривати палац, ні! Мені потрібно небагато місця, лише щоб поставити розскладне ліжко і натягнути гамак», — сказав Обрадор.

    Наразі національний палац одночасно виконує функції національного музею та міської президентської резиденції. Він розміщується в районі, який не належить до найпрестижніших.
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