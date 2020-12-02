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    Президент Молдови заявила про спробу «захоплення влади»

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    Мая Санду сказала, що готова звертатися до Конституційного суду, а також закликала громадян вийти на акцію протесту, що планується 3 грудня&nbsp; - Президент Молдови заявила про спробу «захоплення влади»
    Мая Санду сказала, що готова звертатися до Конституційного суду, а також закликала громадян вийти на акцію протесту, що планується 3 грудня 

    Депутати партії чинного президента Додона внесли у парламент проєкт закону, який пропонує вивести Службу інформації та безпеки Молдови з-під контролю президента

    Новообрана президент Молдови Мая Санду заявила про спробу «захоплення влади» через внесений депутатами проєкт, який пропонує забрати у президента контроль над спецслужбою країни. Про це вона сказала на пресконференції 2 грудня, пише NewsMaker.

    Зазначається, що депутати Партії соціалістів ─ партії чинного президента Ігоря Додона та популістської партії «Шор» внесли у парламент проєкт закону, який пропонує вивести Службу інформації та безпеки Молдови з-під контролю президента. 

    «Правляча більшість ПСРМ-«Шор» хоче забрати повноваження, які дозволили б мені почати наводити лад в країні. Таким чином вони хочуть скасувати результати виборів...Це антидемократичне зловживання з боку політика, який програв президентські вибори, це спроба захоплення влади», ─ заявила Мая Санду.

    Вона сказала, що готова звертатися до Конституційного суду, а також закликала громадян вийти на акцію протесту, що планується 3 грудня під стінами парламенту.

    Нагадаємо, проєвропейська Мая Санду, лідер партії «Дія та солідарність» (PAS), у другому турі президентських виборів отримала 57,75% голосів виборців, тоді як її суперник, чинний президент Молдови Ігор Додон ─ 42,25%.

    Як повідомлялося, Санду виступила проти силового вирішення конфлікту в Придністров’ї.

    Теги: вибори Молдова партії політика Ігор Додон президент парламент
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