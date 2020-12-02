Майя Санду наполягає на політико-дипломатичному врегулюванні конфлікту

Обрана президентом Молдови Майя Санду виступила проти силового вирішення конфлікту в Придністров’ї. Про це вона заявила в інтерв’ю Радіо Свобода.

За словами Санду, врегулювання конфлікту треба і далі шукати у форматі перемовин та дипломатії.

«Щодо придністровського врегулювання є важливі принципи, на яких ми наполягаємо. Перш за все, це дотримання суверенітету і територіальної цілісності нашої країни. Це знаходження рішення тільки мирними шляхами, дипломатичними методами», – заявила Санду.

Раніше Санду виступила за повне виведення оперативної групи російських військ з невизнаного Придністров'я.

Санду додала, що буде працювати з Росією стільки, скільки треба, щоб вирішити це питання якомога швидше.

На території Придністров'я дислокується Оперативна група російських військ в кількості близько 2 тис. осіб і 300 миротворців. Росія пояснює присутність військ в Придністров'ї «миротворчою операцією».

15 листопада у Молдові відбувся другий тур виборів, проєвропейський кандидат Майя Санду отримала 57% голосів, а Додон - 43%. Після оголошення результатів виборів чинний президент Ігор Додон анонсував низку позовів.

Президентські повноваження Ігоря Додона закінчуються 23 грудня 2020 року, інавгурація нового президента відбудеться 24 грудня.

Майя Санду заявила, що перші зустрічі після вступу на посаду проведе з лідерами сусідніх країн – Румунії та України.

20 листопада ЦВК Молдови офіційно оголосила про перемогу Майї Санду на виборах президента країни. У Молдові інавгурація президента може відбутись лише після схвалення результатів виборів Конституційним судом

2 грудня Конституційний суд Молдови відклав визнання виборів президента.