Генсек НАТО заявив, що війська РФ у Придністров’ї порушують територіальну цілісність Молдови

Захід бачив, як Росія вводила свої війська до сусідніх країн, - генсек НАТО

Росія часто порушує міжнародне право і її війська у Молдові ще раз це підтверджують, - Столтенберг

Російські війська у невизнаному Придністров'ї порушують територіальну цілісність Молдови. Про це на пресконференції за підсумками відеозустрічі голів МЗС країн-учасниць НАТО заявив генеральний секретар Єнс Столтенберг.

Генсек НАТО зазначив, що Росія часто порушує міжнародне право і її війська у Молдові ще раз це підтверджують.

За його словами, Захід бачив, як Росія вводила свої війська до сусідніх країн.

«...як вона незаконно анексує Крим, як продовжує дестабілізувати східну Україну, як російські війська перебувають в деяких частинах Грузії, Молдови і Придністров'я. Це порушення територіальної цілісності Молдови, і це є ще одним прикладом того, як Росія дуже часто не дотримується міжнародного права», ─ заявив Столтенберг.

Нагадаємо, 30 листопада новообраний президент Молдови Майя Санду заявила про те, що Росія повинна вивести свої війська з Придністров'я. Вона виключила можливість карабахського сценарію у вирішенні цього конфлікту.

У Путіна вже заявили, що заяви Санду загрожують дестабілізацією в регіоні, а виведення російських військ не обговорювалися на найвищому рівні.