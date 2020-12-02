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    Конституційний суд Молдови відклав визнання виборів президента

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    <span>Конституційний суд Молдови: Це пов'язано з розглядом усіх позовів, які надійшли у суди за результатами другого туру&nbsp;</span> - Конституційний суд Молдови відклав визнання виборів президента
    Конституційний суд Молдови: Це пов'язано з розглядом усіх позовів, які надійшли у суди за результатами другого туру 
    Фото: прес-служба Коснтитуційного суду Молдови

    У Молдові інавгурація президента може відбутись лише після схвалення результатів виборів Конституційним судом

    Конституційний суд Молдови заявив, що поки що не може висловитися з приводу остаточних результатів виборів президента.
    Про це повідомляє NewsMaker.

    В суді зазначили, що це пов'язано з судами, які досі не завершили розгляд усіх позовів, пов'язаних з виборами.

    Судді Конституційного суду наголосили, що зобов'язані визнати або не визнати другий тур голосування протягом 10 днів після того, як отримають протоколи від ЦВК, але не раніше, ніж суди закінчать розглядати всі скарги і протести, подані за підсумками другого туру.

    20 листопада ЦВК Молдови офіційно оголосила про перемогу Майї Санду на виборах президента країни.

    15 листопада у Молдові відбувся другий тур виборів, проєвропейський кандидат Майя Санду отримала 57% голосів, а Додон - 43%.  Після оголошення результатів виборів чинний президент Ігор Додон анонсував низку позовів.

    Президентські повноваження Ігоря Додона закінчуються 23 грудня 2020 року, інавгурація нового президента відбудеться 24 грудня.

    Майя Санду заявила, що перші зустрічі після вступу на посаду проведе з лідерами сусідніх країн – Румунії та України.

    Теги: Молдова Майя Санду
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