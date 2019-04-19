Президент оновив склад комісії з питань громадянства



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Президент Петро Порошенко

Порошенко вивів зі складу комісії Бернацьку, Нікітіну і Пацкана

Президент Україні Петро Порошенко підписав указ про зміни до комісії з питань громадянства.

«Про зміни у складі Комісії при президентові України з питань громадянства

1. На часткову зміну статті 1 указу президента України від 30 квітня 2005 року № 740 «Про Комісію при президентові України з питань громадянства» (зі змінами, внесеними указами від 5 червня 2015 року № 315, від 29 лютого 2016 року № 71, від 8 квітня 2016 року № 131, від 5 жовтня 2016 року № 431, від 11 квітня 2017 року № 106 та від 24 липня 2017 року № 190):

1) увести до персонального складу Комісії при президентові України з питань громадянства Науменко Наталію Миколаївну - першого заступника Голови Державної міграційної служби України та Сукманову Олену Валеріївну - першого заступника Міністра юстиції України;

2) вивести зі складу цієї Комісії Н.Бернацьку (секретар ЦВК - ред.), Т.Нікітіну, В.Пацкана (голова Рахункової палати - ред.)», - йдеться в указі №151/2019.

Цей указ набирає чинності з дня його опублікування.