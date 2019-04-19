У Зеленського відхрестились від депутата Купрія, який збирає «зелену коаліцію» в Раді



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Нардеп Віталій Купрій створив у парламенті нове об'єднання, лідером якого є Зеленський

Розмови Купрія про нову групу «За Зеленського» – це його особиста ініціатива», - Разумков

Головний політичний консультант кандидата у президенти Володимира Зеленського Дмитро Разумков заявив, що до ідеї народного депутата Віталія Купрія створити у парламенті «зелену коаліцію» не мають до Зеленського жодного відношення. Про це він сказав в інтерв’ю «Главкому».

«Розмови Купрія про нову коаліцію – коаліцію Зеленського – це його особиста ініціатива, яку я вважаю абсолютно некоректною, бо не можна займатися подібними речами без узгодження з кандидатом у президенти», - стверджує Разумков.

Щодо ініціативи Купрія щодо розпуску парламенту, то Разумков говорить, що така риторика властива не тільки цьому депутату. «Чимало політичних сил та окремих політиків про це говорять, але мені не хотілось би це коментувати, не бувши членом їхніх команд», - зазначає політтехнолог Зеленського.

Він додає, що також наразі нема сенсу називати прізвища тих, хто може обійняти посади, зокрема, прем’єр-міністра або ж голови Адміністрації президента.

«Давайте зараз лишатися в тій парадигмі, яка є на сьогодні. А сьогодні ще працює чинний парламент і чинний прем’єр… Я думаю, що після 21 квітня у нас буде інший президент. От після цього ми й подивимося на розстановку сил. Ми поки не знаємо, які політичні сили добіжать восени до парламенту», - переконує політичний консультант Зеленського.

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