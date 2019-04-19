Кличко закликав українців без зайвих емоцій проголосувати на виборах (відео)
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Мер Києва звернувся до українців перед другим туром виборів президента
Під час другого туру виборів президента України, що відбудеться 21 квітня, українці повинні продемонструвати, що вони - свідомі громадяни і цивілізована нація. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив у відеозверненні, яке опублікував на своїй сторінці у Facebook.
«Друзі! Хочу звернутися до вас як громадянин України, як мер столиці. Усі, хто підуть голосувати, зроблять вільний вибір на демократичних президентських виборах. І другий їх тур має відбутися так само спокійно, законно, без маніпуляцій і фальсифікацій. Це дуже важливо - забезпечити прозорість, законність, порядок», - зазначив Кличко.
За словами мера Києва, до виборів президента України, без перебільшення, прикута увага всього світу. Відтак, українці не повинні піддаватися на можливі провокації.
«Ми, українці, повинні продемонструвати, що ми - свідомі громадяни та цивілізована нація. Ми не повинні піддаватися на провокації і виявляти зайвих емоцій. Адже кожен з нас обирає майбутнє нашої держави», - наголосив Кличко.
Нагадаємо, 19 квітня о 19:00 кандидати у президенти шоумен Володимир Зеленський і чинний голова держави Петро Порошенко мають провести неофіційні дебати на НСК «Олімпійський».
Потім дебати за законом мають відбутися в телестудії Суспільного мовника. Центральна виборча комісія змінила час початку проведення дебатів кандидатів на пост президента України з 20-ї на 21-у годину.
21 квітня в Україні відбудеться другий тур президентських виборів.