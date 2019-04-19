Кличко закликав українців без зайвих емоцій проголосувати на виборах (відео)



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Мер Києва Віталій Кличко нагадав, що зараз до України прикута увага всього світу

Мер Києва звернувся до українців перед другим туром виборів президента

Під час другого туру виборів президента України, що відбудеться 21 квітня, українці повинні продемонструвати, що вони - свідомі громадяни і цивілізована нація. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив у відеозверненні, яке опублікував на своїй сторінці у Facebook.

«Друзі! Хочу звернутися до вас як громадянин України, як мер столиці. Усі, хто підуть голосувати, зроблять вільний вибір на демократичних президентських виборах. І другий їх тур має відбутися так само спокійно, законно, без маніпуляцій і фальсифікацій. Це дуже важливо - забезпечити прозорість, законність, порядок», - зазначив Кличко.

За словами мера Києва, до виборів президента України, без перебільшення, прикута увага всього світу. Відтак, українці не повинні піддаватися на можливі провокації.

«Ми, українці, повинні продемонструвати, що ми - свідомі громадяни та цивілізована нація. Ми не повинні піддаватися на провокації і виявляти зайвих емоцій. Адже кожен з нас обирає майбутнє нашої держави», - наголосив Кличко.

Нагадаємо, 19 квітня о 19:00 кандидати у президенти шоумен Володимир Зеленський і чинний голова держави Петро Порошенко мають провести неофіційні дебати на НСК «Олімпійський».

Потім дебати за законом мають відбутися в телестудії Суспільного мовника. Центральна виборча комісія змінила час початку проведення дебатів кандидатів на пост президента України з 20-ї на 21-у годину.

21 квітня в Україні відбудеться другий тур президентських виборів.