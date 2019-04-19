Стали відомі ведучі і формат дебатів на «Олімпійському»



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У команді Порошенка заявили, що щодо ведучих ще тривають перемовини

Сьогодні ввечері на столичному Олімпійському стадіоні мають відбутися дебати між кандидатами на посаду президента України. Петро Порошенко та Володимир Зеленський під час дебатів на «Олімпійському» відповідатимуть на 3 питання кожен.

Про це пишуть ЗМІ з посиланням на джерело, близьке до переговорів.

Вести дебати будуть журналісти Андрій Куликов, запропонований штабом Порошенка, та Олена Фроляк від штабу Зеленського. Згодом, в команді Порошенка додали, що щодо ведучих ще тривають перемовини. Команда президента наполягає, щоб модератори могли поставити кандидатам більше 3 запитань.

Дебати розпочнуться з 5-хвилинних промов кожного із кандидатів, після цього кожен відповість на 3 запитання модераторів, матиме по 1 хвилині, щоб поставити своє, і по 5 хвилин, щоб відповісти на запитання опонента.

Від Порошенка і Зеленського буде по 3 артисти, які виступатимуть по черзі, поки на стадіон будуть заходити люди.

Водночас, джерела як в команді Порошенка, так і в команді Зеленського скаржаться одне на одного.

ЗМІ повідомляють, що нібито у групі Порошенка сказали, що «зелені йдуть по бєспрєдєлу», натомість у команді Зеленського звинувачують штаб опонента у регулярному висуненні нових умов: «Вони постійно щось міняють, щогодини нова умова».

Як повідомлялося, понад 20 зарубіжних каналів будуть транслювати сьогоднішні дебати.

Нагадаємо, 19 квітня о 19:00 кандидати у президенти шоумен Володимир Зеленський і чинний голова держави Петро Порошенко мають провести неофіційні дебати на НСК «Олімпійський».

Потім дебати за законом мають відбутися у телестудії Суспільного мовника. Центральна виборча комісія змінила час початку проведення дебатів кандидатів на пост президента України з 20-ї на 21-у годину.

UA:Перший буде транслювати дебати з НСК «Олімпійський» та зі студії.

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