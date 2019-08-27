Болтон підтвердив, що Трамп і Зеленський зустрінуться у Варшаві



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Болтон наголосив, що попри відсутність офіційного анонсу з цього приводу, зустріч Зеленського і Трампа має відбутися

Радник з питань національної безпеки США зауважив, що зустріч Трампа і Зеленського може бути не тривалою, «зважаючи на зайнятість у церемоніях»

Президент США Дональд Трамп запланував зустріч із українським президентом Володимиром Зеленським у Варшаві.

Про це заявив радник з питань національної безпеки США Джон Болтон журналістам під час свого візиту в Україну.

«Ми розраховуємо, що у президентів буде можливість поговорити у Варшаві в рамках заходів з нагоди 70-річчя від початку Другої світової війни», - сказав він.

Болтон наголосив, що попри відсутність офіційного анонсу з цього приводу, зустріч має відбутися.

«Я оптимістичний щодо зустрічі у Варшаві. У лідерів вже були дві дуже теплі розмови із Зеленським, і у них знову буде шанс поговорити. Хоча не знаю, якою тривалою буде зустріч, зважаючи на зайнятість у церемоніях», - зазначив радник з питань національної безпеки США.

Як відомо, наразі США намагаються заблокувати продаж Китаю українського заводу «Мотор-Січ» та передачу технологій цієї компанії. З цього приводу Болтон уточнив, що консультації України та США щодо «китайського питання» не мають вплинути на контакти Трампа та Зеленського.

«Це не той спосіб, у який ми працюємо», - запевнив він.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда запросив Зеленського відвідати Варшаву з візитом у день відзначення річниці початку Другої світової війни (1 вересня – ред.).

Президент США Дональд Трамп перебуватиме з візитом у Польщі з 31 серпня до 2 вересня.

Заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль повідомила, що на зустрічі президента України Володимира Зеленського і президента США Дональда Трампа у Варшаві, яка пройде наприкінці серпня - початку вересня, планується підписання низки документів.

До слова, польська влада вважає недоречним присутність президента РФ Володимира Путіна на пам'ятних заходах з нагоди 80-ї річниці початку Другої світової війни.

Джерело: Українська правда