Офіс Зеленського передумав переїжджати з Банкової



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У Зеленського не мають варіантів для переїзду з Банкової

Офіс президента Володимира Зеленського не будуть переносити в інше приміщення, він залишиться на вулиці Банковій.

Про це повідомив керівник Офісу Андрій Богдан.

За його словами, головними перепонами для переїзду до Українського дому є ремонти, спеціальний зв'язок, безпека тощо.

«Ми не можемо знайти на сьогоднішній день варіант переїзду. Була абсолютно логічна інструкція переїзду в Український дім з розміщенням тут музею. Але дійсно час проведення там ремонтних робіт плюс всі ці системи секретності, зв’язку, безпеки – це настільки все складно, що немає змісту це робити як тимчасовий», - заявив Богдан.

Своєю чергою, перший помічник президента України Сергій Шефір додав, що на його думку переїзд зараз не на часі.

«І немає якихось таких пропозицій, щоб усі сказали – так, це супер-пропозиція, це гарно, зручно і недорого», - зазначив він.

Як повідомлялося, проєкт переїзду Адміністрації президента розроблявся ще до першого туру виборів глави держави. У червні Зеленський підписав указ про утворення Офісу президента України шляхом реорганізації та скорочення чисельності працівників Адміністрації президента. Тоді на на Банковій офіційно повідомили, що Адміністрація президента переїжджає, а команда Зеленського поквапилася оприлюднити ролик, де показують, куди реформована структура переїде.

Джерело: ТСН