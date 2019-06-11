Перші кадрові чистки в СБУ: звільнили двох заступників глави та п’ять керівників облуправлінь



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Заступники глави СБУ «засвітилися» на президентських виборах, а керівники обласних управлінь Служби безпеки були якимось чином пов’язані з контрабандою

Заступник глави Адміністрації президента Руслан Рябошапка повідомив, що було звільнено двох заступників голови Служби безпеки України.

«Це ті люди, які за нашою інформацією були причетні до багатьох протиправних діянь, зокрема тих, що вчинялись під час виборчої кампанії. Звільнення для них тільки початок шляху. Інші речі будуть здійснюватися в процесуальному порядку», - пообіцяв Рябошапка.

Мова йде про Фролова Олега Володимировича та Косинського Владислава Володимировича.

Крім того було ухвалено рішення про звільнення п’яти керівників регіональних управлінь СБУ. Це керівники управлінь СБУ в тих регіонах, де було зафіксовано багато явищ, пов’язаних з контрабандою.

Звільнили керівників управління СБУ:

Олександра Довженка (Одеська обл.)

Олександра Ткачука (Львівська обл.)

Олега Зозулю (Вінницька обл.)

Володимира Пахнюка (Закарпаття)

Руслана Сторожука (Чернівецька обл.).

Нагадаємо, 22 травня першим заступником голови Служби безпеки України був призначений Іван Баканов – друг дитинства Володимира Зеленського.

ЗМІ повідомили, що Баканов має звання лейтенанта.

Під час зустрічі з тимчасовим виконувачем обов’язків голови Служби безпеки Іваном Бакановим Зеленський заявив, що Зеленський наголосив на важливості боротьби з контрабандою. Він вимагає від СБУ впродовж двох тижнів продемонструвати перші результати роботи.