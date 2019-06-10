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    У світі

    Клімкін назвав ситуацію у Молдові ймовірною загрозою Україні

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    Парламент Молдови в ніч на 9 червня призначив уряд і прем'єр-міністра - Клімкін назвав ситуацію у Молдові ймовірною загрозою Україні
    Парламент Молдови в ніч на 9 червня призначив уряд і прем'єр-міністра

    Нам усім дуже потрібна європейська демократична Молдова і зовсім не пасує перспектива нового російського плацдарму, який створюватиме загрозу для українського півдня, - міністр

    Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що ситуація у Молдові є ймовірною загрозою для півдня України. Про це глава МЗС написав у своєму Facebook.

    Міністр зазначив, що МЗС України пильно моніторить ситуацію у Молдові.

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    «Завтра в Кишиневі буде Віктор Крижанівський, що відповідає за координацію зусиль з Придністровського врегулювання і дуже добре знається на молдовському контексті. Непокоїть, що сьогодні постійно збільшується ймовірність та відповідні ризики «добрих послуг» з боку зовнішніх гравців… Нам усім дуже потрібна європейська демократична Молдова і зовсім не пасує перспектива нового російського плацдарму, який створюватиме загрозу для українського півдня», - підкреслив він.

    Як повідомлялося, Міноборони Молдови заявило, що не втручатиметься в політичну кризу.

    Нагадаємо, СБУ відстежує ситуацію в Молдові.

    Раніше повідомлялося, що Україна стурбована ситуацією в Молдові і готова допомогти у вирішенні наявних проблем.

    Держдепартамент США закликав сторони політичного конфлікту в країні до діалогу.

    Нагадаємо, парламент Молдови в ніч на 9 червня призначив уряд і прем'єр-міністра. Вранці в неділю Конституційний суд Молдови ухвалив рішення про призначення тимчасового виконувача обов'язків президента Республіки. На посаду призначено заступника голови Демократичної партії Павла Філіпа. 

    У неділю він підписав указ про проведення дострокових виборів в країні 6 вересня. 

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