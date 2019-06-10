Клімкін назвав ситуацію у Молдові ймовірною загрозою Україні



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Парламент Молдови в ніч на 9 червня призначив уряд і прем'єр-міністра

Нам усім дуже потрібна європейська демократична Молдова і зовсім не пасує перспектива нового російського плацдарму, який створюватиме загрозу для українського півдня, - міністр

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що ситуація у Молдові є ймовірною загрозою для півдня України. Про це глава МЗС написав у своєму Facebook.

Міністр зазначив, що МЗС України пильно моніторить ситуацію у Молдові.

«Завтра в Кишиневі буде Віктор Крижанівський, що відповідає за координацію зусиль з Придністровського врегулювання і дуже добре знається на молдовському контексті. Непокоїть, що сьогодні постійно збільшується ймовірність та відповідні ризики «добрих послуг» з боку зовнішніх гравців… Нам усім дуже потрібна європейська демократична Молдова і зовсім не пасує перспектива нового російського плацдарму, який створюватиме загрозу для українського півдня», - підкреслив він.

Як повідомлялося, Міноборони Молдови заявило, що не втручатиметься в політичну кризу.

Нагадаємо, СБУ відстежує ситуацію в Молдові.



Раніше повідомлялося, що Україна стурбована ситуацією в Молдові і готова допомогти у вирішенні наявних проблем.

Держдепартамент США закликав сторони політичного конфлікту в країні до діалогу.

Нагадаємо, парламент Молдови в ніч на 9 червня призначив уряд і прем'єр-міністра. Вранці в неділю Конституційний суд Молдови ухвалив рішення про призначення тимчасового виконувача обов'язків президента Республіки. На посаду призначено заступника голови Демократичної партії Павла Філіпа.

У неділю він підписав указ про проведення дострокових виборів в країні 6 вересня.