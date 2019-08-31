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    Президент пропонує Раді дозволити ДБР і НАБУ самостійно проводити прослушку

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    Президент пропонує Раді дозволити ДБР і НАБУ самостійно проводити прослушку

    Натомість керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури пропонується дати повноваження скасування незаконних і необгрунтованих постанов НАБУ і ДБР

    Президент Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді дозволити Державному бюро розслідувань і Національному антикорупційному бюро самостійно проводити прослуховування.

    Відповідний законопроект №1009 було зареєстровано в парламенті 29 серпня.

    У документі міститься пропозиція включити в список спеціальних користувачів радіочастотного ресурсу НАБУ і ДБР, яким також пропонується дозволити знімати інформацію з телекомунікаційних мереж.

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    Керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури пропонується дати повноваження скасування незаконних і необгрунтованих постанов НАБУ і ДБР.

    Крім того, законопроектом пропонується дозволити проведення обшуків, затримання, порушення таємниці листування і телефонних розмов народного депутата без отримання згоди Ради на проведення цих дій.

    Також пропонується дозволити суддям не визначати розмір застави щодо осіб, які підозрюються в тяжких і особливо тяжких корупційних злочинах.

    У разі прийняття законопроекту парламентом, крім іншого, буде скасовано правки, внесені до Кримінального процесуального кодексу депутатом 8-го скликання від Радикальної партії Андрія Лозового, якими обмежувалися терміни досудового розслідування, призначення і проведення експертизи.

    Як повідомлялось, Зеленський пропонує Раді закріпити в Конституції повноваження президента призначати директора НАБУ і ДБР.

    При цьому в ході кампанії з виборів Президента на той час експерт команди Зеленського у правоохоронній сфері, а нині - депутат Ради від «Слуги народу», майбутній голова парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський виступав проти призначення Президентом директорів НАБУ і ДБР.

    На його думку, це неконституційні повноваження, які має бути змінено в профільному законі.

    Джерело: Українські новини

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