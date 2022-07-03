Президент розповів про вагомий крок для відбудови України
Зеленський анонсував конференцію для відбудови України
Президент Володимир Зеленський розповів, що невдовзі вже проєкт із баченням відновлення вже зможе побачити весь світ. Про це глава держави сказав у своєму традиційному зверненні до українців.
Зеленський заявив, що зараз наша влада з групою експертів активно готується до початку спеціальної конференції в Лугано, що у Швейцарії.
«Активно готуємось до початку спеціальної конференції в Лугано у Швейцарії. Перший її день – в понеділок. Масштабний міжнародний захід, присвячений відбудові нашої країни. Відбудові в широкому сенсі слова. Треба не просто відновити все, що зруйнували окупанти, а створити нову основу для нашого життя, для України – безпечну, сучасну, зручну, безбар'єрну. Для цього потрібні колосальні інвестиції – мільярди, нові технології, передовий досвід, нові інституції і, звичайно, реформи», – розповів президент.
Зеленський зазначив, що в понеділок Україна представить у Лугано національний погляд, як усе це реалізувати.
«Насправді, це найбільший економічний проєкт в Європі нашого часу і надзвичайні можливості показати себе для кожної держави, для кожної компанії, яких ми запросимо працювати в Україну– сказав президент.
Він додав, що від бойових дій після 24 лютого постраждала територія 10 областей. Вже вдалося звільнити 1 027 міст і селищ. Але ще 2 610 перебувають під російською окупацією.