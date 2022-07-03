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    Президент розповів про вагомий крок для відбудови України

    Зеленський розповів про проєкт відбудови України - Президент розповів про вагомий крок для відбудови України
    Зеленський розповів про проєкт відбудови України
    фото: Офіс президента

    Зеленський анонсував конференцію для відбудови України

    Президент Володимир Зеленський розповів, що невдовзі вже проєкт із баченням відновлення вже зможе побачити весь світ. Про це глава держави сказав у своєму традиційному зверненні до українців.

    Зеленський заявив, що зараз наша влада з групою експертів активно готується до початку спеціальної конференції в Лугано, що у Швейцарії.

    «Активно готуємось до початку спеціальної конференції в Лугано у Швейцарії. Перший її день – в понеділок. Масштабний міжнародний захід, присвячений відбудові нашої країни. Відбудові в широкому сенсі слова. Треба не просто відновити все, що зруйнували окупанти, а створити нову основу для нашого життя, для України – безпечну, сучасну, зручну, безбар'єрну. Для цього потрібні колосальні інвестиції – мільярди, нові технології, передовий досвід, нові інституції і, звичайно, реформи», – розповів президент.

    Зеленський зазначив, що в понеділок Україна представить у Лугано національний погляд, як усе це реалізувати.

    «Насправді, це найбільший економічний проєкт в Європі нашого часу і надзвичайні можливості показати себе для кожної держави, для кожної компанії, яких ми запросимо працювати в Україну– сказав президент.

    Він додав, що від бойових дій після 24 лютого постраждала територія 10 областей. Вже вдалося звільнити 1 027 міст і селищ. Але ще 2 610 перебувають під російською окупацією.

    Теги: росія окупанти інвестиції війна технології Володимир Зеленський Україна президент окупація #stoprussia
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    Президент розповів про вагомий крок для відбудови України