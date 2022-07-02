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    Події в Україні

    Президент розповів, скільки населених пунктів перебувають під окупацією

    Президент розповів, скільки населених пунктів перебувають під окупацією

    Територія 10 областей постраждала від бойових дій після 24 лютого

    Президент Володимир Зеленський розповів, скільки населених пунктів вдалося звільнити, а скільки ще перебувають під російською окупацією. Про це глава держави сказав у своєму традиційному зверненні до українців.

    Президент розповів, що територія 10 областей постраждала від бойових дій після 24 лютого.

    «За цей час вдалося звільнити 1027 міст і селищ, ще 2610 поки перебувають під російською окупацією. І більшість з них потребують відбудови, сотні з них – російська армія повністю зруйнувала, їх фактично треба будувати заново. Але окрім цього – десятки міст в інших областях України зазнали ракетних ударів. Сотні підприємств знищені. Серед них є і складні, дуже небезпечні виробництва – це хімія, це металургія…», – розповів Зеленський.

    Він зазначив, що Україна почала своїми силами відновлювати нормальне життя у звільнених громадах, територіях.

    «Але реалізувати такий масштабний проект по всій країні, дати нові стандарти безпеки, нову якість життя можна тільки залучивши міжнародні можливості», – підкреслив глава держави.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Дніпропетровщині у Павлограді лунали вибухи. Повітряну тривогу оголосили майже одразу після вибуху.

    Також повідомлялося, що Дніпропетровщині окупанти знищили склад з зерном.

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    Теги: росія окупанти зброя війна Володимир Зеленський Україна президент окупація #stoprussia
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    Президент розповів, скільки населених пунктів перебувають під окупацією