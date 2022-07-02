Президент розповів, скільки населених пунктів перебувають під окупацією

Територія 10 областей постраждала від бойових дій після 24 лютого

Президент Володимир Зеленський розповів, скільки населених пунктів вдалося звільнити, а скільки ще перебувають під російською окупацією. Про це глава держави сказав у своєму традиційному зверненні до українців.

Президент розповів, що територія 10 областей постраждала від бойових дій після 24 лютого.

«За цей час вдалося звільнити 1027 міст і селищ, ще 2610 поки перебувають під російською окупацією. І більшість з них потребують відбудови, сотні з них – російська армія повністю зруйнувала, їх фактично треба будувати заново. Але окрім цього – десятки міст в інших областях України зазнали ракетних ударів. Сотні підприємств знищені. Серед них є і складні, дуже небезпечні виробництва – це хімія, це металургія…», – розповів Зеленський.

Він зазначив, що Україна почала своїми силами відновлювати нормальне життя у звільнених громадах, територіях.

«Але реалізувати такий масштабний проект по всій країні, дати нові стандарти безпеки, нову якість життя можна тільки залучивши міжнародні можливості», – підкреслив глава держави.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Дніпропетровщині у Павлограді лунали вибухи. Повітряну тривогу оголосили майже одразу після вибуху.

Також повідомлялося, що Дніпропетровщині окупанти знищили склад з зерном.

Читайте також: