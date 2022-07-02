  1. Головна
  2. Новини
  3. Зеленський звернувся до українців у тилу (відео)
рус
    Новини

    Зеленський звернувся до українців у тилу (відео)

    Зеленський підбив підсумки 128-го дня війни - Зеленський звернувся до українців у тилу (відео)
    Зеленський підбив підсумки 128-го дня війни
    фото: Офіс президента

    Президент зазначив, що у багатьох тилових містах зараз відчувається розслабленість

    Президент Володимир Зеленський закликав українців у тилу не розслаблятися, адже війна не закінчилася. Про це глава держави сказав у своєму традиційному зверненні до українців.

    Зеленський зазначив, що у багатьох тилових містах зараз відчувається розслабленість.

    «У багатьох тилових містах зараз відчувається розслабленість, але війна не закінчилась, її жорстокість подекуди лише наростає, і не можна про неї забувати. Тому обов'язково допомагайте армії, допомагайте волонтерам, допомагайте всім, хто залишився наодинці в цей час. Поширюйте правду про війну і про злочини окупантів. Як би складно не було сьогодні, маємо пам’ятати про те, що буде завтра. І що завтрашній день має принести Україні максимальну користь – кожен і кожна мають робити для цього все, що можливо», – заявив президент.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Дніпропетровщині у Павлограді лунали вибухи. Повітряну тривогу оголосили майже одразу після вибуху.

    Також повідомлялося, що Дніпропетровщині окупанти знищили склад з зерном.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти війна Володимир Зеленський Україна президент окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Зеленський звернувся до українців у тилу (відео)