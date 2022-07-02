Зеленський звернувся до українців у тилу (відео)

Президент зазначив, що у багатьох тилових містах зараз відчувається розслабленість

Президент Володимир Зеленський закликав українців у тилу не розслаблятися, адже війна не закінчилася. Про це глава держави сказав у своєму традиційному зверненні до українців.

Зеленський зазначив, що у багатьох тилових містах зараз відчувається розслабленість.

«У багатьох тилових містах зараз відчувається розслабленість, але війна не закінчилась, її жорстокість подекуди лише наростає, і не можна про неї забувати. Тому обов'язково допомагайте армії, допомагайте волонтерам, допомагайте всім, хто залишився наодинці в цей час. Поширюйте правду про війну і про злочини окупантів. Як би складно не було сьогодні, маємо пам’ятати про те, що буде завтра. І що завтрашній день має принести Україні максимальну користь – кожен і кожна мають робити для цього все, що можливо», – заявив президент.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Дніпропетровщині у Павлограді лунали вибухи. Повітряну тривогу оголосили майже одразу після вибуху.

Також повідомлялося, що Дніпропетровщині окупанти знищили склад з зерном.

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