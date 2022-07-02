Зеленський анонсував важливі переговори щодо надання зброї від Заходу

Президент розповів про важливі переговори щодо надання зброї від Заходу

Президент наголосив, що дипломатична активність не зменшується жодного дня

Президент Володимир Зеленський розповів, що наступний тиждень буде важливим, оскільки очікуються переговори щодо надання нової оборонної допомоги державі. Про це глава держави сказав у своєму традиційному зверненні до українців.

Зеленський очікує на позитивні рішення від західних партнерів.

«І завтра, й протягом нового тижня будуть важливі для України переговори, зустрічі – дипломатичну активність не зменшуємо жодного дня. Очікуємо нових рішень від партнерів щодо оборонної допомоги нашій державі... Головне, як би складно не було нам сьогодні, маємо пам’ятати про те, що буде завтра. І що завтрашній день повинен принести Україні максимальну користь – кожен і кожна мають робити для цього абсолютно все, що можливо», – зауважив Зеленський.

Президент розповів, що територія 10 областей постраждала від бойових дій після 24 лютого.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Дніпропетровщині у Павлограді лунали вибухи. Повітряну тривогу оголосили майже одразу після вибуху.

Також повідомлялося, що Дніпропетровщині окупанти знищили склад з зерном.

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