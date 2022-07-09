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    Новини

    Президент розказав, за що командир танкового батальйону отримав «Золоту Зірку»

    Герой України підполковник Олег Грудзевич - Президент розказав, за що командир танкового батальйону отримав «Золоту Зірку»
    Герой України підполковник Олег Грудзевич
    фото: Офіс президента

    Зеленський вручив нагороду і розповів про подвиг захисника

    Президент України Володимир Зеленський вручив «Золоту Зірку» Герою України підполковнику Олегу Грудзевичу – командиру танкового батальйону. Про це йшлося уночі 9 липня у відеозверненні глави держави.

    «Завдяки його особистій хоробрості підрозділ без втрат вийшов з оточення і в бою знищив російську диверсійну групу. Дуже сильна людина, відчувається», – сказав глава держави.

    Грудзевич брав участь у бойових діях у місті Маріуполі Донецької області. Під його керівництвом підрозділ успішно здійснив прорив з непідконтрольної території. Під час пересування військові виявили та знищили диверсійно-розвідувальну групу противника в районі населеного пункту Знаменівка Донецької області, продовжили пересування й без втрат прибули до розташування свого батальйону.

    Час виходу підрозділу становив 10 діб.

    Як повідомлялося, при виконанні обов’язків Олег Грудзевич демонструє високий рівень особистої підготовки, спроможність вчасно та правильно здійснювати аналіз обстановки, що склалася, робити висновки й ухвалювати правильні рішення.

    Також у Дніпрі Володимир Зеленський вручив нагороди захисникам, які відновлюються після поранень.

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    Теги: росія окупанти війна Володимир Зеленський Україна президент окупація #stoprussia
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    Президент розказав, за що командир танкового батальйону отримав «Золоту Зірку»