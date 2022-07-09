Радник Банкової розповів, скільки окупантів «положили» ЗСУ під Слов’янськом
Танкова рота і понад 200 загиблих: Арестович розкрив деталі бою
Збройні сили України відбили спробу наступу на Слов'янськ, противник втратив танкову роту і понад 200 військових. Про це повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович в ефірі «Фейгін Live».
«Навішали в Богородичному вчора (7 липня – ред.) наші хлопці дуже сильно при спробі наступати. Це напрямок з Ізюму на Слов'янськ. Танків завалили штук 12, танкову роту. Загалом за вчора доповідають 35 танків, не знаю, вірити чи ні, це трохи більше танкового батальйону», – зазначив він.
За його словами, українські сили відбили атаку, противник втратив загиблими понад 200 осіб.
«Спроба штурмувати провалилася в нуль. Вони намагалися рухатися і подивитися на потенціал цього руху», – додав Арестович.
Раніше з’явилися фото та відео наслідків атаки на Слов’янськ.
Нагадаємо, також Арестович каже, що вороги масово переміщають склади боєприпасів.