Радник Банкової розповів, скільки окупантів «положили» ЗСУ під Слов’янськом

Танкова рота і понад 200 загиблих: Арестович розкрив деталі бою

Збройні сили України відбили спробу наступу на Слов'янськ, противник втратив танкову роту і понад 200 військових. Про це повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович в ефірі «Фейгін Live».

«Навішали в Богородичному вчора (7 липня – ред.) наші хлопці дуже сильно при спробі наступати. Це напрямок з Ізюму на Слов'янськ. Танків завалили штук 12, танкову роту. Загалом за вчора доповідають 35 танків, не знаю, вірити чи ні, це трохи більше танкового батальйону», – зазначив він.

За його словами, українські сили відбили атаку, противник втратив загиблими понад 200 осіб.

«Спроба штурмувати провалилася в нуль. Вони намагалися рухатися і подивитися на потенціал цього руху», – додав Арестович.

Раніше з’явилися фото та відео наслідків атаки на Слов’янськ.

Нагадаємо, також Арестович каже, що вороги масово переміщають склади боєприпасів.

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