Байден схвалив новий пакет допомоги Україні на $400 млн: що в нього входить
В пакет включені різноманітні боєприпаси
ЗСУ передадуть ще чотири Himars
Президент США Джо Байден підписав указ про виділення Україні нового пакету військової допомоги в розмірі $400 млн. Про це повідомляє пресслужба Білого дому.
У новий пакет військової допомоги включені:
- чотири ракетні системи Himars і додаткові боєприпаси до них,
- три тактичні машини для евакуації обладнання,
- боєприпаси до 155-мм артилерійських знарядь,
- підривні боєприпаси,
- протибатарейні системи,
- запчастини до вже наявної в Україні техніки та інше обладнання.
Нагадаємо, напередодні США анонсували новий пакет військової допомоги Україні.
Згодом стало відомо, що новий пакет американської військової допомоги на $400 млн для України включає передачу боєприпасів високої точності і підвищеної далекобійності.
Крім того, Сполучені Штати Америки (США) опрацьовують плани щодо забезпечення України поставками зброї на роки вперед.
Тим часом вороги масово переміщають склади боєприпасів, бо ЗСУ палять їх щодня.