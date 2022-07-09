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    Новини

    Байден схвалив новий пакет допомоги Україні на $400 млн: що в нього входить

    В пакет включені різноманітні боєприпаси - Байден схвалив новий пакет допомоги Україні на $400 млн: що в нього входить

    В пакет включені різноманітні боєприпаси

    фото з відкритих джерел

    ЗСУ передадуть ще чотири Himars

    Президент США Джо Байден підписав указ про виділення Україні нового пакету військової допомоги в розмірі $400 млн. Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

    У новий пакет військової допомоги включені:

    • чотири ракетні системи Himars і додаткові боєприпаси до них,
    • три тактичні машини для евакуації обладнання,
    • боєприпаси до 155-мм артилерійських знарядь,
    • підривні боєприпаси,
    • протибатарейні системи,
    • запчастини до вже наявної в Україні техніки та інше обладнання.

    Нагадаємо, напередодні США анонсували новий пакет військової допомоги Україні.

    Згодом стало відомо, що новий пакет американської військової допомоги на $400 млн для України включає передачу боєприпасів високої точності і підвищеної далекобійності.

    Крім того, Сполучені Штати Америки (США) опрацьовують плани щодо забезпечення України поставками зброї на роки вперед.

    Тим часом вороги масово переміщають склади боєприпасів, бо ЗСУ палять їх щодня.

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    Теги: росія окупанти США ЗСУ війна машини Україна боєприпаси президент окупація указ #stoprussia
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    Байден схвалив новий пакет допомоги Україні на $400 млн: що в нього входить