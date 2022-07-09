Байден схвалив новий пакет допомоги Україні на $400 млн: що в нього входить

ЗСУ передадуть ще чотири Himars

Президент США Джо Байден підписав указ про виділення Україні нового пакету військової допомоги в розмірі $400 млн. Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

У новий пакет військової допомоги включені:

чотири ракетні системи Himars і додаткові боєприпаси до них,

три тактичні машини для евакуації обладнання,

боєприпаси до 155-мм артилерійських знарядь,

підривні боєприпаси,

протибатарейні системи,

запчастини до вже наявної в Україні техніки та інше обладнання.

Нагадаємо, напередодні США анонсували новий пакет військової допомоги Україні.

Згодом стало відомо, що новий пакет американської військової допомоги на $400 млн для України включає передачу боєприпасів високої точності і підвищеної далекобійності.

Крім того, Сполучені Штати Америки (США) опрацьовують плани щодо забезпечення України поставками зброї на роки вперед.

Тим часом вороги масово переміщають склади боєприпасів, бо ЗСУ палять їх щодня.

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