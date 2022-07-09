На війні загинув 33-річний командир Елвіс – Євген Олефіренко

Елвіс «був у самому пеклі, зі своїм взводом, як справжній командир»

Захисник поліг у бою з окупантами

На сході України в бою з російськими окупантами загинув 33-річний командир взводу ЗСУ Євген Олефіренко з позивним «Елвіс». Життя воїна-героя обірвалося 7 липня. Скорботну звістку 8 липня повідомила сестра героя, політологиня і журналістка з Києва Богдана Шевченко у своєму Facebook.

«Вчора (7 липня – ред) загинув мій брат. Загинув Героєм. В бою. На сході України. Захищаючи мене, мою родину, моїх друзів і мою країну», – пише вона.

Офіцер відправився на фронт у перший день повномасштабного вторгнення, був у найгарячіших точках, брав участь в обороні Лисичанська.

«Женя загинув у бою, як справжній воїн. Він був у самому пеклі, зі своїм взводом, як справжній командир. Він стрибав над вогнищем усе життя. Але це полум'я забрало його до себе», – говорить про брата Богдана.

Дівчина зазначає, що весь час великої війни мимоволі ловила себе на думці: а раптом це була їх остання зустріч, прийшло від брата останнє фото чи останнє повідомлення? На жаль, недавня зустріч рідних такою і виявилася.

«Кілька днів тому ми їздили до Женьки на схід. Передавали ще одну машину. Хлопці якраз вийшли з Лисичанська. Вберегли там себе й українські книжки. Зустрів нас сидячи на лавці біля шиномонтажу, закинувши ногу на коліно, руку на спинку і посміхаючись затягував сигару. У цьому був весь Женя», – згадує Богдана їхню зустріч.

Рідні провели разом майже цілу добу, сміялися, розповідали один одному різні історії.

«Якщо прощання і має бути, то саме таким – світлим і теплим», – додає дівчина.

Також про смерть брата-Героя написав і екснардеп, дипломат та журналіст Андрій Шевченко.

«Брат Женька. Ми щойно привезли його до Києва – сонячного, безстрашного і назавжди усміхненого. Загинув у бою – вчора, під Бахмутом. Гордість нашої родини…», – повідомив Шевченко.

Військовий ЗСУ Євген Валерійович Олефіренко – Елвіс народився 27 вересня 1988 року, через два з половиною місяці він би зустрів свій 34-й день народження.

Був випускником Києво-Могилянської академії, а також навчався на історичному факультеті в Уппсальському університеті (Швеція). Жив у Києві.

Прощання з героєм відбудеться в столиці 9 липня. Панахида розпочнеться о 14:30 у Вознесенській церкві на Байковому кладовищі. О 15:30 тіло воїна кремують.