Зеленський розповів, як вітав Залужного з днем народження
Очільник держави бажає генералові перемоги
У ніч із 8 на 9 липня у зверненні президент України Володимир Зеленський розповів, що привітав головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного з днем народження.
«Привітав сьогодні (8 липня – ред.) главкома Залужного з днем народження. Побажав йому здоров’я, побажав йому і всім нам найважливішого – перемоги», – сказав президент.
Також Зеленський у відеозверненні подякував Залужному за службу.
Нагадаємо, 8 липня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відзначав день народження.
8 липня Залужному виповнилося 49 років.
Генерал нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня (12 грудня 2016) – за особисту мужність, самовідданість і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.
Указом Президента України від 06 травня 2022 року – за визначні особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові та вірність військовій присязі нагороджений відзнакою Президента України «Хрест бойових заслуг».
Нещодавно Зеленський прокоментував суперечку з Генштабом.
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