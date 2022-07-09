Зеленський розповів, як вітав Залужного з днем народження

Очільник держави бажає генералові перемоги

У ніч із 8 на 9 липня у зверненні президент України Володимир Зеленський розповів, що привітав головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного з днем народження.

«Привітав сьогодні (8 липня – ред.) главкома Залужного з днем народження. Побажав йому здоров’я, побажав йому і всім нам найважливішого – перемоги», – сказав президент.

Також Зеленський у відеозверненні подякував Залужному за службу.

Нагадаємо, 8 липня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відзначав день народження.

8 липня Залужному виповнилося 49 років.

Генерал нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня (12 грудня 2016) – за особисту мужність, самовідданість і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.

Указом Президента України від 06 травня 2022 року – за визначні особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові та вірність військовій присязі нагороджений відзнакою Президента України «Хрест бойових заслуг».

Нещодавно Зеленський прокоментував суперечку з Генштабом.

Володимир Зеленський запевнив, що «працює однією командою» з керівництвом ЗСУ.