Правляча партія Вірменії дала згоду на обрання прем’єром опозиціонера

Правляча партія свого кандидата на пост прем’єра висувати не буде

Правляча Республіканська партія Вірменії погодилася обрати на посаду прем’єр-міністра кандидата від опозиції. [READ_MORE] Про це повідомляє місцеве видання Panarmenian. Голова фракції Республіканської партії Ваграм Багдасарян заявив, що на виборах прем’єра 8 травня на Національних зборах РП підтримає кандидата від



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Нікол Пашинян

Правляча партія свого кандидата на пост прем’єра висувати не буде

Правляча Республіканська партія Вірменії погодилася обрати на посаду прем’єр-міністра кандидата від опозиції.

Про це повідомляє місцеве видання Panarmenian.

Голова фракції Республіканської партії Ваграм Багдасарян заявив, що на виборах прем’єра 8 травня на Національних зборах РП підтримає кандидата від опозиції.

Сама ж правляча партія свого кандидата на пост прем’єра висувати не буде.

«РПА проголосує за того кандидата на посаду прем’єрка, який матиме підтримку 1/3 депутатів парламенту. У нас не буде свого кандидата», — заявив Багдасарян.

Раніше стало відомо, що парламентський «Блок Царукян» підтримає кандидатуру опозиційного депутата фракції «Елк», лідера протестних рухів у Вірменії Нікола Пашиняна.

У Вірменії в результаті акцій протесту 2 травня було повністю заблоковано залізничне сполучення.

Зранку 2 травня жителі села Паракар перекрили автотрасу з Єревана до міжнародного аеропорту «Звартноц».

Напередодні лідер протестного руху, керівник опозиційної парламентської фракції «Елк» Нікол Пашинян закликав прихильників з ранку середи оголосити страйк і заблокувати всі дороги.

У вівторок парламент Вірменії не зумів обрати Пашиняна прем'єр-міністром. Його кандидатура була єдиною, але за неї проголосували лише 45 депутатів, проти - 56, оскільки Пашиняна відмовилася підтримати Республіканська партія, що має в парламенті більшість.

Пашинян буде знову висунутий фракцією «Елк» на пост прем'єр-міністра на наступному засіданні парламенту Вірменії, яке заплановане на 8 травня.