Правляча партія Вірменії дала згоду на обрання прем’єром опозиціонера
- Сьогодні, 18:47
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Правляча партія свого кандидата на пост прем’єра висувати не буде
Правляча Республіканська партія Вірменії погодилася обрати на посаду прем’єр-міністра кандидата від опозиції.
Про це повідомляє місцеве видання Panarmenian.
Голова фракції Республіканської партії Ваграм Багдасарян заявив, що на виборах прем’єра 8 травня на Національних зборах РП підтримає кандидата від опозиції.
Сама ж правляча партія свого кандидата на пост прем’єра висувати не буде.
«РПА проголосує за того кандидата на посаду прем’єрка, який матиме підтримку 1/3 депутатів парламенту. У нас не буде свого кандидата», — заявив Багдасарян.
Раніше стало відомо, що парламентський «Блок Царукян» підтримає кандидатуру опозиційного депутата фракції «Елк», лідера протестних рухів у Вірменії Нікола Пашиняна.
У Вірменії в результаті акцій протесту 2 травня було повністю заблоковано залізничне сполучення.
Зранку 2 травня жителі села Паракар перекрили автотрасу з Єревана до міжнародного аеропорту «Звартноц».
Напередодні лідер протестного руху, керівник опозиційної парламентської фракції «Елк» Нікол Пашинян закликав прихильників з ранку середи оголосити страйк і заблокувати всі дороги.
У вівторок парламент Вірменії не зумів обрати Пашиняна прем'єр-міністром. Його кандидатура була єдиною, але за неї проголосували лише 45 депутатів, проти - 56, оскільки Пашиняна відмовилася підтримати Республіканська партія, що має в парламенті більшість.
Пашинян буде знову висунутий фракцією «Елк» на пост прем'єр-міністра на наступному засіданні парламенту Вірменії, яке заплановане на 8 травня.