Президент ввів ректора КПІ у наглядову ради «Укроборонпрому»

Михайло Згуровський займає посаду ректора НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського» з 1992 року

Президент Петро Порошенко призначив ректора Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського» Михайла Згуровського членом наглядової ради державного концерну «Укроборонпром».

Про це свідчить указ №8/2018 від 18 січня, оприлюднений на сайті глави держави.

У документі вказано, що указ набирає чинності з дня його опублікування.

Академік Національної академії наук Михайло Згуровський займає посаду ректора НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського» з 1992 року.

1) затвердження стратегії розвитку і напрямів діяльності Концерну;2) здійснення контролю за виконанням Концерном та його учасниками покладених на них завдань у сфері оборонно-промислового комплексу та військово-технічного співробітництва;3) затвердження напрямів діяльності Концерну на черговий рік;4) визначення інвестиційної політики стосовно активів Концерну та інвестування в активи, які належать учасникам, філіям і представництвам;5) внесення уповноваженому органу управління пропозицій щодо включення до складу Концерну нових учасників та виключення учасників з його складу;6) підготовка і подання на розгляд уповноваженого органу управління пропозицій щодо внесення змін до Статуту Концерну;7) прийняття рішень про відкриття філій і представництв Концерну;8) затвердження фінансових та інвестиційних планів і показників діяльності Концерну, в тому числі річних фінансових та інвестиційних планів, а також інвестиційних планів на середньострокову перспективу (три – п’ять років);9) погодження залучення кредитів для реалізації проектів, виконання програм і зовнішньоекономічних контрактів за участю Концерну, якщо вартість таких проектів, програм і контрактів перевищує суму, еквівалентну 50000000 (п’ятдесяти мільйонам) доларів США у відповідній валюті;10) прийняття рішень про створення резервного та інших фондів Концерну, визначення порядку їх формування та використання;11) прийняття рішень стосовно участі Концерну у корпоратизації державних підприємств у встановленому законодавством порядку;12) прийняття рішень стосовно участі Концерну в статутному капіталі господарських товариств, інших комерційних і некомерційних організацій, створених на території України і за її межами, метою діяльності яких є сприяння розробці, виробництву та експорту високотехнологічної промислової продукції, у тому числі товарів військового призначення;13) погодження рішень генерального директора Концерну про припинення його учасників;14) забезпечення проведення Концерном у встановленому порядку відрахувань до державного бюджету частини прибутку (доходу);15) здійснення контролю за ефективним використанням і збереженням об’єктів державної власності, переданих в управління Концерну, провадженням фінансово-господарської діяльності Концерну;16) затвердження річних звітів генерального директора Концерну про результати діяльності Концерну та управління об’єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі;17) ініціювання проведення перевірок, ревізій та аудиту фінансово-господарської діяльності Концерну та його учасників, визначення аудитора Концерну;18) призначення на посаду і звільнення з посади членів аудиторської служби Концерну;19) укладення та розірвання контракту з генеральним директором Концерну;20) внесення уповноваженому органу управління пропозицій щодо реорганізації або ліквідації Концерну;21) здійснення інших повноважень, передбачених цим Статутом, законами та іншими нормативно-правовими актами.