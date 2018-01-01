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    Президент ввів ректора КПІ у наглядову ради «Укроборонпрому»

    Михайло Згуровський займає посаду ректора НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського» з 1992 року
    Президент Петро Порошенко призначив ректора Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського» Михайла Згуровського членом наглядової ради державного концерну «Укроборонпром». Про це свідчить указ №8/2018 від 18 січня, оприлюднений на сайті глави держави. У
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    Михайло Згуровський
    Михайло Згуровський

    Михайло Згуровський займає посаду ректора НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського» з 1992 року

    Президент Петро Порошенко призначив ректора Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського» Михайла Згуровського членом наглядової ради державного концерну «Укроборонпром».

    Про це свідчить указ №8/2018 від 18 січня, оприлюднений на сайті глави держави.

    У документі вказано, що указ набирає чинності з дня його опублікування.

    Академік Національної академії наук Михайло Згуровський займає посаду ректора НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського» з 1992 року.

    До повноважень наглядової ради концерну «Укроборонпром» належить:

    1) затвердження стратегії розвитку і напрямів діяльності Концерну;
    2) здійснення контролю за виконанням Концерном та його учасниками покладених на них завдань у сфері оборонно-промислового комплексу та військово-технічного співробітництва;
    3) затвердження напрямів діяльності Концерну на черговий рік;
    4) визначення інвестиційної політики стосовно активів Концерну та інвестування в активи, які належать учасникам, філіям і представництвам;
    5) внесення уповноваженому органу управління пропозицій щодо включення до складу Концерну нових учасників та виключення учасників з його складу;
    6) підготовка і подання на розгляд уповноваженого органу управління пропозицій щодо внесення змін до Статуту Концерну;
    7) прийняття рішень про відкриття філій і представництв Концерну;
    8) затвердження фінансових та інвестиційних планів і показників діяльності Концерну, в тому числі річних фінансових та інвестиційних планів, а також інвестиційних планів на середньострокову перспективу (три – п’ять років);
    9) погодження залучення кредитів для реалізації проектів, виконання програм і зовнішньоекономічних контрактів за участю Концерну, якщо вартість таких проектів, програм і контрактів перевищує суму, еквівалентну 50000000 (п’ятдесяти мільйонам) доларів США у відповідній валюті;
    10) прийняття рішень про створення резервного та інших фондів Концерну, визначення порядку їх формування та використання;
    11) прийняття рішень стосовно участі Концерну у корпоратизації державних підприємств у встановленому законодавством порядку;
    12) прийняття рішень стосовно участі Концерну в статутному капіталі господарських товариств, інших комерційних і некомерційних організацій, створених на території України і за її межами, метою діяльності яких є сприяння розробці, виробництву та експорту високотехнологічної промислової продукції, у тому числі товарів військового призначення;
    13) погодження рішень генерального директора Концерну про припинення його учасників;
    14) забезпечення проведення Концерном у встановленому порядку відрахувань до державного бюджету частини прибутку (доходу);
    15) здійснення контролю за ефективним використанням і збереженням об’єктів державної власності, переданих в управління Концерну, провадженням фінансово-господарської діяльності Концерну;
    16) затвердження річних звітів генерального директора Концерну про результати діяльності Концерну та управління об’єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі;
    17) ініціювання проведення перевірок, ревізій та аудиту фінансово-господарської діяльності Концерну та його учасників, визначення аудитора Концерну;
    18) призначення на посаду і звільнення з посади членів аудиторської служби Концерну;
    19) укладення та розірвання контракту з генеральним директором Концерну;
    20) внесення уповноваженому органу управління пропозицій щодо реорганізації або ліквідації Концерну;
    21) здійснення інших повноважень, передбачених цим Статутом, законами та іншими нормативно-правовими актами.

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