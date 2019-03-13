Президент нагородив двох вінничан орденом «За заслуги»
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Розсилка
За сумлінну працю та високий професіоналізм
Президент України Петро Порошенко з нагоди Дня працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення відзначив двох вінничан державними нагородами.
Про це йдеться на офіційному сайті глави держави.
«За вагомий особистий внесок у розвиток і реформування житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення, впровадження ефективних форм господарювання, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм постановляю нагородити орденом «За заслуги» ІІІ ступеня:
- Іващук Антоніні Янківні — начальникові відділу оперативного реагування «Цілодобова варта» Вінницької міської ради;
- Кудлаєнку Володимиру Вячеславовичу — заступникові начальника Вінницького міського комунального підприємства «Вінницяміськліфт».