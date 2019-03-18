Президент звільнив заступника командувача Національної гвардії



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Валерій Бондар став заступником командувача Національної гвардії України 7 червня 2017 року

Генерал-майор Валерій Бондар має 33 роки стажу військової служби

Президент Петро Порошенко своїм указом звільнив з посади заступника командувача Національної гвардії генерал-майора Валерія Бондаря.

Про це повідомляє прес-служба президента України.

«Звільнити Бондаря Валерія Івановича з посади заступника командувача Національної гвардії України і зарахувати його в розпорядження командувача Національної гвардії», - йдеться в тексті указу №81/2019.

Валерій Бондар 7 червня 2017 року указом президента України був призначений заступником командувача Національної гвардії України. До того працював заступником начальника штабу Головного управління Національної гвардії України. Нагороджений орденом Данила Галицького та відомчими нагородами.

Бондар Валерій Іванович народився 1969 року. Закінчив Калінінградське вище інженерне училище інженерних військ (1991), Київський інститут внутрішніх справ (спеціальність «Правознавство», 1999), Національну академію оборони України з відзнакою (2006). Генерал-майор. Обіймав посаду заступника командувача Національної гвардії України з громадської безпеки. Стаж військової служби та служби у Національній гвардії України становить понад 33 роки.

Зазначимо, що 16 березня президент Петро Порошенко призначив тимчасового керівника Служби зовнішньої розвідки.

«Першому заступнику голови Служби зовнішньої розвідки України Алєксєєнку Андрію Вікторовичу тимчасово виконувати обов’язки голови Служби зовнішньої розвідки України», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко своїм указом від 13 березня звільнив голову Служби зовнішньої розвідки України Єгора Божка.

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