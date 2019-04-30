Президенти Сербії та Косова зустрінуться, щоб врегулювати суперечки



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Глави держав зустрінуться в липні у Парижі задля переговорів щодо врегулювання тривалого конфлікту між двома країнами Фото ANNA-News

Белград та Приштина «просувають уперед їхні зусилля з реалізації наявних угод»

Белград та Приштина домовилися про подальші переговори щодо врегулювання суперечки між двома країнами. Про це під час саміту, який відбувся в Берліні в понеділок, 29 квітня, повідомили президент Косова Хашим Тачі та президент Сербії Александар Вучич, передає агенція AFP. Вони вирішили зустрітися в липні в Парижі.

Як повідомила прес-служба німецького уряду, Белград та Приштина «просувають уперед їхні зусилля з реалізації наявних угод». Окрім того, обидві країни готові до «конструктивного діалогу» за посередництва країн Євросоюзу задля досягнення рішення.

Раніше того ж дня канцлерка ФРН Анґела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон попередили, що від вирішення суперечки між Сербію та Косовом залежатимуть відносини цих країн із ЄС. Німецька канцлерка також зазначила, що нещодавній прорив у тривалому конфлікті між Грецією та Північною Македонією щодо назви останньої може служити моделлю для розв'язання суперечки між Сербією та Косовом.

Нагадаємо, що Сербія заперечує незалежність Косова. Напруження між двома країнами почало зростати минулого року. 21 листопада Приштина запровадила 100-відсоткові мита на товари із Сербії, пояснивши це «агресивністю» Белграда. Перед цим Косово на змогло стати членом Інтерполу, і Приштина звинуватила саме Белград в зриві надання Косову членства в цій міжнародній організації. Косовський прем'єр-міністр Рамуш Харадінай попередив, що Приштина не скасує 100-відсоткові митні збори на сербські товари, допоки уряд Сербії «не визнає Косово незалежною та суверенною державою». У відповідь Вучич наголосив, що скасування зборів є умовою будь-якого подальшого діалогу.

Ще одним скандалом, який погіршив відносини двох країн, стала пропозиція про обмін територіями між ними. Президент Косова Хашим Тачі пропонував провести корекцію кордону між Косовом та Сербією. Пропонувалося приєднати населені сербами райони на півночі Косова до Сербії. Косово натомість мало б отримати населений переважно албанцями регіон Прешево на півдні Сербії.

Однак президент Сербії Александар Вучич 9 вересня заперечив наявність планів обміну територіями із Косовом. Після цього переговори про нормалізацію відносин між двома країнами за посередництва ЄС зайшли в глухий кут.