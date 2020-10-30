Президентські вибори у США: Достроково проголосували рекордні 80 млн американців
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Американці демонструють величезний інтерес до результату виборів, про що свідчить рекордна кількість тих, хто проголосував достроково
Як повідомляє Reuters, величезна кількість людей проголосувала достроково поштою або на дільницях для дострокового голосування, незважаючи на загрозу коронавірусу.
На думку експертів, рекордний темп дострокового голосування свідчить, що загальна явка у 2020 році легко перевищить явку 2016 року, коли проголосували 138 мільйонів виборців.