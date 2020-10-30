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    Президентські вибори у США: Достроково проголосували рекордні 80 млн американців

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    Президентські вибори у США: Достроково проголосували рекордні 80 млн американців
    Скріншот відео CBSNews/Twitter

    Американці демонструють величезний інтерес до результату виборів, про що свідчить рекордна кількість тих, хто проголосував достроково

    Як повідомляє Reuters, величезна кількість людей проголосувала достроково поштою або на дільницях для дострокового голосування, незважаючи на загрозу коронавірусу.  

    На думку експертів, рекордний темп дострокового голосування свідчить, що загальна явка у 2020 році легко перевищить явку 2016 року, коли проголосували 138 мільйонів виборців.

    За прогнозами соціологів, у 2020 році можуть проголосувати близько 150 мільйонів американців - це біля 65% від загальної кількості населення країни.

    Вибори президента США відбудуться 3 листопада, згідно з опитуваннями, демократ Джозеф Байден випереджає чинного президента Дональда Трампа на 7-8%. Відрив демократа збільшився після проведення дебатів, однак долю виборів визначить голосування у ключових штатах, в яких симпатії виборців розділилися навпіл. 

    У день виборів громадяни США будуть голосувати не за конкретну кандидатуру безпосередньо, а за виборників, які потім віддають свої голоси за лідера симпатій населення штату. Колегія виборників складається з 538 членів.

    В 2020 році для Трампа ключовими штатами для перемоги є Мічиган, Пенсільванія, Вісконсін та Північна Кароліна, а також Флорида і Аризона.

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