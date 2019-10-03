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    У світі

    Вибори у США: Трамп порадив демократам знайти заміну Байдену

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    Дональд Трамп назвав представників&nbsp;Демократичної партії неробами - Вибори у США: Трамп порадив демократам знайти заміну Байдену
    Дональд Трамп назвав представників Демократичної партії неробами

    «Цього разу знайдіть кандидата краще. Він вам стане в нагоді!», - заявив Трамп

    Президент США Дональд Трамп прокоментував дії Демократичної партії, яка хоче імпічменту глави держави, та запропонував знайти йому в суперники «кращого кандидата» на вибори 2020 року.

    Про це Трамп написав у Twitter.

    «Нероби демократи краще б сфокусувалися на побудові країни, а не витрачали свій час і енергію на марнослів'я, яким вони займаються після моєї впевненої перемоги в 2016 році. Цього разу знайдіть кандидата краще. Він вам стане в нагоді!», - заявив Трамп.

    До слова, лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл заявив, що якщо Палата представників оголосить імпічмент президенту Дональду Трампу, у Сенату не буде іншого вибору, ніж розглянути це питання.

    Як відомо, 27 вересня Палата представників Конгресу США проголосувала за резолюцію про розслідування імпічменту президента Дональда Трампа.

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