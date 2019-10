Вибори у США: Трамп порадив демократам знайти заміну Байдену

«Цього разу знайдіть кандидата краще. Він вам стане в нагоді!», - заявив Трамп

Президент США Дональд Трамп прокоментував дії Демократичної партії, яка хоче імпічменту глави держави, та запропонував знайти йому в суперники «кращого кандидата» на вибори 2020 року.

Про це Трамп написав у Twitter.

«Нероби демократи краще б сфокусувалися на побудові країни, а не витрачали свій час і енергію на марнослів'я, яким вони займаються після моєї впевненої перемоги в 2016 році. Цього разу знайдіть кандидата краще. Він вам стане в нагоді!», - заявив Трамп.

The Do Nothing Democrats should be focused on building up our Country, not wasting everyone’s time and energy on BULLSHIT, which is what they have been doing ever since I got overwhelmingly elected in 2016, 223-306. Get a better candidate this time, you’ll need it!