Росія створила сайт з поетичною назвою для впливу на вибори у США



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«Naebc» називає себе «вільним та незалежним» медіа з Угорщини, що дотримується правої, консервативної ідеології

Сайт пов’язаний з Агентством інтернет-досліджень, що намагалося втрутитися у вибори у США в 2016 році, - ЗМІ

Федеральне бюро розслідувань виявило новинний сайт із промовистою назвою «Naebc» («Інформаційна служба громадян США та Європи»), що підозрюється у спробі втручання у вибори у США. Сайт публікував матеріали на політично чутливі теми й поширював їх через пов’язані між собою акаунти у соцмережах.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на два джерела у ФБР.

Відомство відмовилося від офіційних коментарів із цього приводу, а журналісти стверджують, що сайт пов’язаний з Агентством інтернет-досліджень, що намагалося втрутитися у вибори у США в 2016 році.

«Naebc» називає себе «вільним та незалежним» медіа з Угорщини, що дотримується правої, консервативної ідеології. Навіть англомовний Reuters підмічає, що назва обігрує російське лайливе слово, яке означає «обман».

Сайт став активним із червня цього року. Там публікувалися переважно матеріали про внутрішню політику США — більшість із них є передруками з медіа такого ж правого спрямування, решта ж писалася американськими авторами.

Теми, яких стосувалися публікації сайту, є резонансними в американському суспільстві — наприклад, критика руху Black Lives Matter і кандидата в президенти США від демократів Джо Байдена або ж підтримка 17-річного підлітка, який під час протестів застрелив трьох людей (як він каже, для самозахисту).

Reuters вдалося знайти трьох американських авторів сайту і один із них на умовах анонімності розповів, що не знав про «російський слід». Із його слів також випливає, що працівники сайту надсилали дописувачам ретельні вказівки щодо того, яким має бути матеріал.

Приміром, наприкінці серпня працівник «Naebc», який представлявся під іменем «Нора Берка», замовив матеріал про можливе скорочення фінансування поліції на тлі протестів проти насилля з боку правоохоронців.

«Тут треба зазначити, що багато Демократів підтримують скорочення фінансування поліції. І якщо вони виграють 2020, це може статися», — йшлося в повідомленні «Нори Берки» (у перекладі передана орфографія оригіналу).

Керівник відділу розслідувань аналітичної платформи Graphica Бен Німмо на прохання Reuters проаналізував активність «Naebc» у соцмережах. За його словами, більш-менш суттєве охоплення матеріали сайту досягли лише на сайтах, де й так збираються прихильники правих, консервативних поглядів.

Нагадаємо, президентські вибори у США відбудуться 3 листопада 2020 року.