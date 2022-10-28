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Пригожин створює авіаційний загін у своїй приватній армії – ISW

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Пригожин створює авіаційний загін у своїй приватній армії – ISW
Російські військові дедалі більше покладаються на сили армії Пригожина
фото з відкритих джерел

ПВК «Вагнера» стає паралельною армією поряд з міністерством оборони Росії

ПВК «Вагнера» Євгена Пригожина, відомого як «кухар Путіна», продовжує розвивати свої можливості для ведення повітряної війни та розміщує більш складну техніку нарівні зі звичайними російськими військами. Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

Так, група «Вагнера» набирає військових для формування та/або поповнення екіпажів зенітно-ракетних комплексів «Панцир-С1», ЗРК С-300, вертольотів і штурмовиків, фахівців із радіоелектронної боротьби. 

«Група «Вагнера» не відома своїми самостійними бойовими літаками, але вона може почати це робити, оскільки російські військові дедалі більше покладаються на сили «Вагнера», – зазначили аналітики.

Є підтвердження існування щонайменше одного авіаційного загону «Вагнера», який керував літаками Су-25, які діяли на сході України у травні 2022 року. Повідомляється, що «вагнерівці» використовували французький легкий транспортний гелікоптер в операціях у Центральноафриканській Республіці в 2021 році.

Придбання «Вагнером» бойових літаків свідчить про те, що група ПВК є «прикладом контрактної армії, до чого міноборони Росії прагнуло всі ці роки». «Вагнер», схоже, стає паралельною армією поряд з міністерством оборони Росії», – зазначили аналітики ISW.

Крім того, Пригожин підтвердив повідомлення української розвідки про те, що група «Вагнера» вербує в’язнів з ВІЛ і гепатитом С на війну в Україну. Він заявив: «Я не бачу нічого аморального, якщо солдати, які є носіями гепатиту С і ВІЛ, вбивають інших солдатів, не знаючи, чи були вони носіями будь-яких вірусів протягом свого життя».

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Теги: ПВК Вагнера росія окупанти Україна війна

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