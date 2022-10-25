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Пригожин створює військову структуру, що може стати загрозою Путіну – ISW

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Пригожин створює військову структуру, що може стати загрозою Путіну – ISW
Пригожин все більше критикує дії армії Путіна
фото з відкритих джерел

Пригожин спонсорує добровольче формування, створене Гіркіним

Фінансист ПВК «Вагнера» Євгеній Пригожин, відомий як «кухар Путіна», продовжує набирати владу і створює військову структуру, паралельну збройним силам Росії, яка може стати загрозою правлінню Путіна – принаймні в інформаційному просторі. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Повідомляється, що Пригожин спонсорує формування добровольчого батальйону, створеного російським військовим злочинцем і колишнім офіцером ФСБ Ігорем Гіркіним. Блогери зазначають, що структура збройних сил РФ довго не дозволяли Гіркіну сформувати свій власний добровольчий батальйон через відсутність постачання та інші бюрократичні обмеження, тоді як Пригожин має розкіш керувати силами Вагнера без прямого контролю з боку міністерства оборони Росії.

«Пригожин займає винятково вигідну позицію в російській державній структурі та інформаційному просторі, що дозволяє йому розширювати свій електорат у Росії швидше, ніж опальне російське вище військове командування. Пригожин може вільно рекламувати себе та свої війська, критикуючи кремлівських чиновників чи збройні сили Росії, не боячись удару. Путін залежить від сил Вагнера в Бахмуті та, ймовірно, намагається задобрити Пригожина, незважаючи на те, що Пригожин підриває звичайні російські війська», – йдеться в матеріалі ISW.

Аналітики припускають, що Пригожин дистанціювався від лідера Чечні Рамзана Кадирова після того, як їхня спільна критика російського вищого військового командування 1 жовтня привернула велику увагу. «Ця риторична зміна може свідчити про те, що Кадиров втрачає вплив і авторитет і може боятися втрати контролю над Чеченською Республікою на тлі зростаючого несхвалення чеченської громадськості його вимог щодо підтримки війни Путіна», – вважає ISW.

Раніше ISW повідомляв, що Пригожин продовжує сіяти розкол в російському уряді, оприлюднюючи інформацію про так звану «лінію Вагнера» фортифікаційних споруд на північному сході України, що не узгоджується з наративами Кремля про хід війни.

Нагадаємо, Головне управління розвідки Міністерства оборони України гарантує виплату $100 тис. за передачу Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) в український полон. Крім того, за полоненого Гіркіна, була обіцяна нагорода від українських  волонтерів.

Наразі розвідці відомо одне з його місцезнаходжень, він вже прибув на територію окупованої України.

Теги: путін Ігор Гіркін ПВК Вагнера Україна росія війна

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