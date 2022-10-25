Розкол посилюється. Пригожин висловив Путіну невдоволення ходом війни – Washington Post

Як пише WP, Пригожин у розмові з Путіним критикував військове командування РФ

За інформацією ЗМІ, вплив Євгена Пригожина, відомого як «кухар Путіна», у Росії зростає

Особою з оточення російського диктатора Володимира Путіна, яка наважилася висловити йому «значну незгоду» з рішеннями щодо війни проти України, був засновник приватної військової компанії (ПВК) «Вагнера» Євген Пригожин. Про це повідомляє Washington Post із посиланням на офіційних осіб США.

За даними співрозмовників видання, Пригожин різко критикував військове керівництво РФ та їх методи та стратегії ведення війни.

У публікації зазначається, що висловлена Путіну критика збігалася з тим, що Пригожин публічно говорив протягом декількох тижнів. Той факт, що Пригожин так спокійно може критикувати перед Путіним військове керівництво може говорити про те, що розкол усередині Росії посилюється, зазначають у WP.

Американська сторона вважає, що вплив Пригожина зростає, особливо на тлі провалів військ РФ та хисткого становища формального керівництва російського оборонного істеблішменту.

Офіційні особи, на яких посилається WP, наголосили, що здатність Пригожина різко засуджувати російських військових у приватній бесіді з Путіним говорить про зростання його впливу під час розвитку поразки Росії у війні проти України.

«Це також підкреслює хитке становище формального керівництва російського оборонного істеблішменту, яке зазнало різкої критики з боку Пригожина та інших після кількох місяців бойових помилок та втрат», – пише WP.

Як повідомляється, розчарування Пригожина в російському міноборони та його напруження у відносинах із міністром оборони РФ Сергієм Шойгу стало предметом окремої доповіді американської розвідки. За даними американської розвідки, Пригожин заявив, що міноборони РФ надто покладається на «Вагнера», але не дає ПВК достатньо грошей і ресурсів для виконання її місії.

«Незрозуміло, чи зосереджений Пригожин насамперед на тому, щоб досягти більшого впливу в російському оборонному істеблішменті, чи він має більші політичні амбіції щодо себе або своїх близьких», – пише WP.

Нагадаємо, аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що засновник ПВК «Вагнера» Євгеній Пригожин і афілійовані з «Вагнером» соціальні мережі все частіше коментують неефективність традиційних російських військових інститутів і суспільні проблеми, які можуть опосередковано підірвати правління Кремля.

Також у ISW зазначили, що Євген Пригожин, відомий як «кухар Путіна», продовжує набирати владу і створює військову структуру, паралельну збройним силам Росії, яка може стати загрозою правлінню Путіна – принаймні в інформаційному просторі.