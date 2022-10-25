«Вагнерівці» набирають на війну в Україну ув'язнених, хворих на ВІЛ та гепатит – розвідка

В Україні вже виявлено полонених бойовиків з ВІЛ та гепатитом

Хворих на ВІЛ та гепатит бойовиків росіяни позначають відповідними браслетами на руках

Російська ЧВК «Вагнер» почала масово рекрутувати в’язнів російських тюрем, що страждають на тяжкі інфекційні захворювання, зокрема ВІЛ та гепатит C. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

Відомо, що таких хворих бойовиків росіяни позначають відповідними браслетами на руках.

«Явище вже набуло масового характеру. Так, лише з однієї виправної колонії №5 в селищі Металострой Ленінградської області, до ЧВК «Вагнер» було мобілізовано понад сотню в’язнів з підтвердженим ВІЛ або гепатитом С. Для маркування інфікованих бойовиків, командування «вагнерівців» змушує їх вдягати на руку червоні браслети у випадку наявності ВІЛ, та білі - у випаду гепатиту», – йдеться в повідомленні.

Розвідка зазначає, що у середовищі інших бойовиків, які змушені служити поруч з інфікованими, зростає обурення такою ситуацією. Відомо, що російські медики системно відмовляються надавати допомогу пораненим з гепатитом або ВІЛ.

«В Україні вже виявлено полонених бойовиків з ВІЛ та гепатитом, які підтверджують інформацію про масове рекрутування інфікованих в’язнів до ЧВК «Вагнер», – додали у розвідці.

Нагадаємо, Служба безпеки Україні раніше оприлюднила відео допиту полоненого російського окупанта, який зізнався, що до відправки на війну проти України відбував покарання у в’язниці за убивство та був завербований до приватної військової компанії (ПВК) «Вагнер».

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що засновник ПВК «Вагнера» Євгеній Пригожин і афілійовані з «Вагнером» соціальні мережі все частіше коментують неефективність традиційних російських військових інститутів і суспільні проблеми, які можуть опосередковано підірвати правління Кремля.