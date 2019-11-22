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    Прикарпатець віддав аферистові 60 тисяч гривень за розмитнення авто

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    Зловмисник видавав себе за митного брокера та обіцяв допомогти розмитнити авто

    До Навірнянського відділу поліції звернувся 35-річний мешканець району, який повідомив, що став жертвою афериста. Заявник розповів, що минулого тижня він переказав 60 тисяч гривень чоловіку, який пообіцяв йому допомогти розмитнити його автомобіль Ауді А6.

    Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Івано-Франківської області.

    Зловмисник видавав себе за митного брокера та обіцяв допомогти розмитнити авто, але, отримавши грошові кошти, перестав відповідати на дзвінки.

    За цим фактом поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

    Правоохоронці проводять заходи, спрямовані на встановлення особи, причетної до скоєння кримінального правопорушення.

    Поліція закликає громадян бути обачними, аби не потрапити на гачок до шахраїв.

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