В Одесі затримали чоловіка, який зривав золоті прикраси з пенсіонерок



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Своїх жертв зловмисник відстежував біля багатоповерхових житлових будинків

Одеська поліція затримала 26-річного чоловіка, який зривав золоті прикраси з літніх жінок.

Про це повідомляє пресслужба поліції.

Як зазначається, жертвами зловмисника стали три літні одеситки, які, в силу похилого віку, не могли чинити йому опір.

«Своїх жертв 26-річний зловмисник відстежував біля багатоповерхових житлових будинків. Заходячи за пенсіонерками у під’їзд, він, завдаючи ударів, нападав на них ззаду, а коли старенька падала на підлогу та не мала змоги на супротив – зривав золоті прикраси та з місця події тікав. Загальна сума збитків, спричинена потерпілим, становить понад двадцять тисяч гривень», – йдеться у повідомленні.

«В ході розшукових заходів зловмисник був затриманий. Зараз триває досудове розслідування, розпочате за ч. 2 ст. 187 (розбій) та ч. 2 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України, – розповідає начальник Київського відділу поліції Вадим Парфентьєв. – Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою».

Нагадаємо, у Києві поліція затримала чоловіка, який вчинив стрілянину у тролейбусі та на зупинці громадського транспорту, поранивши двох людей.