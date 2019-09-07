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    В Одесі затримали чоловіка, який зривав золоті прикраси з пенсіонерок

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    В Одесі затримали чоловіка, який зривав золоті прикраси з пенсіонерок

    Своїх жертв зловмисник відстежував біля багатоповерхових житлових будинків

    Одеська поліція затримала 26-річного чоловіка, який зривав золоті прикраси з літніх жінок.

    Про це повідомляє пресслужба поліції.

    Як зазначається, жертвами зловмисника стали три літні одеситки, які, в силу похилого віку, не могли чинити йому опір.

    «Своїх жертв 26-річний зловмисник відстежував біля багатоповерхових житлових будинків. Заходячи за пенсіонерками у під’їзд, він, завдаючи ударів, нападав на них ззаду, а коли старенька падала на підлогу та не мала змоги на супротив – зривав золоті прикраси та з місця події тікав. Загальна сума збитків, спричинена потерпілим, становить понад двадцять тисяч гривень», – йдеться у повідомленні.

    «В ході розшукових заходів зловмисник був затриманий. Зараз триває досудове розслідування, розпочате за ч. 2 ст. 187 (розбій) та ч. 2 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України, – розповідає начальник Київського відділу поліції Вадим Парфентьєв. – Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою».

    Нагадаємо, у Києві поліція затримала чоловіка, який вчинив стрілянину у тролейбусі та на зупинці громадського транспорту, поранивши двох людей.

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